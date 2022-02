Trnavčania sa sťažujú na nové parkovacie automaty, mesto ich doteraz neprevzalo

Tridsať nových automatov je už rozmiestnených po celom meste. Mnohí šoféri ich kritizujú, často nevytlačia lístok, prípadne, platenie parkovného trvá príliš dlho. Samospráva už rokuje s dodávateľom.

TRNAVA. Radnica sa rozhodla vymeniť staré parkovacie automaty za nové, moderné, s viacerými funkciami. Dôvodom boli zmeny v spoplatnenom parkovaní, ktoré platia v Trnave od 1. augusta.

Okrem vyšších cien pribudla aj nová rezidenčná zóna. Takmer päťdesiat pôvodných nahradili tridsiatimi novými. Problémy s nimi sa objavili hneď na začiatku, dodávka totiž meškala niekoľko mesiacov. Radnica ich chcela mať k dispozícii od augusta, prvé nakoniec nainštalovali až v decembri. Dôvodom bol nedostatok výrobných dielov.

Do redakcie sme dostali viacero podnetov od čitateľov- šoférov, v ktorých nás informovali, že nové automaty nepracujú tak, ako by mali. Problémy boli s tlačením lístka, so zadávaním údajov na displej a ďalšie.

