Desať rokov ubehlo od smrti Ladislava Kunu

Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe.

TRNAVA. LADISLAV KUNA sa narodil 3. apríla 1947 a zomrel 1. februára 2012.

Jedna z megahviezd majstrovskej Trnavy, prvý z päťnásobných majstrov, zomrel po dlhej a ťažkej chorobe pred desiatimi rokmi.

Premiéra proti Slovanu

Nového trnavského futbalového chrámu sa, žiaľ, už nedočkal. Najlepší trnavský záložník prišiel do Spartaka z Hlohovca. Ligovú premiéru mal na jeseň 1964 doma proti Slovanu – 1:1. Prvý ligový gól strelil na jar 1965 v Ostrave, kde Spartak remizoval s Baníkom 2:2.

V SEP strelil 2 góly (AS Roma, CZ Belehrad) a ďalšie dva dosiahol vo finále SEP 1967 proti Dózsa Újpest. V európskych pohároch odohral 31 stretnutí a dal 6 gólov – (2 s Lausanne Sports, 2 Torpedo Moskva – 1 gól, 2 so Steaua Bukurest – 1 gól, 2 s Reipas Lahti – 1 gól, 2 s AEK Atény, 2 s Ajax Amsterdam – 2 góly, 2 s Hibernians Paola, 2 s Galatasaray Istanbul, Olympique Marseille v – dal 11, 2 s Hertha Berlin – 1 gól, 2 s FC Köln, 2 s Dinamo Bukurest – ČK za Hrušeckého, Derby County v, Viking Stavanger v, 2 so Zarja Vorošilovgrad, 2 s Dózsa Újpest, 2 s Boavista Porto).

Štyri góly strelil aj v Interpohári (AIK Štokholm, Vöest Linz, BK Kodaň, FF Atvidaberg). S Trnavou získal 3-krát víťazstvo v ČS pohári – 1967 (Sparta Praha), 1971 (Škoda Plzeň – 2 góly), 1975 (Sparta Praha) a 2-krát v Slovenskom pohári – 1971 (Slovan Bratislava – 1 gól), 1975 (AC Nitra). V SP strelil 11 gólov (Baník Prievidza, Spartak Trnava B, Spartak Dubnica, TS Topoľčany, Dukla BB – 2 góly, Inter Bratislava – 2 góly, Slovan Bratislava, Strojárne Martin, ZVL Žilina).

Päť titulov

So Spartakom získal päť titulov majstra – 1968, 1969, 1971, 1972, 1973. V ankete časopisu Stadión ho vyhlásili za futbalistu roka 1969. Štartoval na majstrovstvách sveta 1970 v Mexiku. V lige dosiahol tri hetriky (Dukla Praha 4:0, Jednota Trenčín 4:2, Baník Ostrava 6:0).

V troch sezónach bol najlepším trnavským strelcom – 1972/73 (9 gólov), 1973/74 (7 gólov), 1976/77 (5 gólov). Za Spartak odohral v lige 428 duelov a strelil 84 gólov.

Posledný zápas absolvoval na jar 1980 v Trenčíne, kde Trnava zdolala Jednotu 5:1. V malom Ríme bol neskôr aj trénerom i prezidentom klubu.

Na cintoríne v Hlohovci spí Lacko Kuna svoj večný sen. Priaznivci Spartaka na futbalového elegána nezabúdajú.