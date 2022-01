Úspechy zbiera doma aj na európskych turnajoch

Tenistka Natália Kročková má v tomto roku pred sebou veľké výzvy.

TRNAVA. NATÁLIA KROČKOVÁ je súčasťou klubu TC Empire Trnava a už ako 13-ročná dosahuje skvelé tenisové úspechy nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodných turnajoch. V slovenskom rebríčku sa v kategórii do 14 rokov umiestnila na 1. mieste, v európskom rebríčku je to krásne 9. miesto.

O úspešnej sezóne, plánoch do budúcna či období pandémie sme sa porozprávali s mladou talentovanou tenistkou a obdivovateľkou Rafaela Nadala.

Aké boli tvoje tenisové začiatky a kto ťa k nemu priviedol?

Tenisu sa venujem od svojich piatich rokov. S rodičmi a bratom som sa chodila odmalička hrávať do areálu Slávia a keď bol deň otvorených dverí a nábor do prípravky, tak som to skúsila. Odvtedy tam trávim svoj čas.

Okrem tenisu sa však venuješ aj atletike. Zostáva ti na to čas?

Zo začiatku som sa viac venovala atletike, kde už pretekal aj môj brat. Skúšala som rôzne disciplíny a páčilo sa mi to, hlavne keď sme celé družstvo chodievali spoločne na súťaže. Neskôr som však dala prednosť tenisu. Niekedy idem rada na atletické preteky, prichádzam pri tom na iné myšlienky. Minulý rok som prestúpila do banskobystrického atletického klubu BŠK, kde sme vyhrali titul majsteriek regiónu.

V čom si myslíš, že je tvoja najväčšia prednosť pri tenise?

Považujem za ňu to, že ani za nepriaznivého stavu sa nevzdám, nezlomím sa a bojujem do poslednej lopty. Verím sama sebe a spolieham sa len na seba. A aj to, že som ľaváčka.

Po akej dobe si sa od svojich začiatkov začala venovať tenisu súťažne? Vnímala si ho ako náročný šport?

Ako osemročná som začala chodiť na turnaje po Slovensku, kde sa mi hneď v úvode darilo získavať dobré umiestnenia. Neskôr pribudli aj turnaje v zahraničí, pretože som chcela väčšiu konkurenciu. Na začiatku som tenis nevnímala ako náročný šport, lebo robím to, čo ma baví, ale postupne je to náročnejšie a náročnejšie.

Si súčasťou klubu TC Empire Trnava, kto ťa trénersky vedie a aké ti klub ponúka podmienky?