Kvalitou kádra majú trnavskí Gladiátori na vyššie priečky

Kapitán Roman Jurák verí v zlepšenie s blížiacim sa play-off.

TRNAVA. Trnavským „gladiátorom“ patrí priebežné deviate miesto v tabuľke. Pred sezónou sa do klubu vrátili viacerí odchovanci, ktorí tím v aktuálnej sezóne posilnili.

Jedným z nich je aj kapitán Roman Jurák, ktorý je krídelníkom prvej ofenzívnej formácie.

Okrem Juráka prišli aj hráči ako Marcel Holovič, Dávid Okoličány či Michel Miklík a v mužstve ostal aj skúsený Roman Kukumberg.

Aj tento fakt zavážil pri návrate kapitána do trnavského dresu. „Ešte v priebehu minulej sezóny ma oslovili súčasní tréneri s ponukou na návrat do Trnavy. Spolu so mnou mali záujem aj o Dávida Okoličányho a Marcela Holoviča, aby sme sa ako odchovanci vrátili a pomohli klubu k lepším výsledkom.

Keďže sme boli v každodennom kontakte, tak sme spoločne prišli na to, že je správny čas obliecť si zas trnavský dres,“ vysvetlil dôvody svojho návratu Roman Jurák, ktorý ešte minulú sezónu pôsobil v tíme topoľčianskych „žochárov“.

„Prvý zápas na ich ľade bol iný, keďže som hral proti väčšine chalanov, s ktorými som strávil skoro dve sezóny. Po prvom striedaní