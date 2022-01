Opitý cyklista sa rútil na diaľnicu, zastavili ho až policajti

Dôchodcu zastavili už v pripájacom pruhu.

TRNAVA. Dôchodca si to dnes (24. január)popoludní namieril priamo na trojprúdovú časť diaľnice D1, v smere do Trnavy. Podľa polície stačilo by málo a mohla sa stať ďalšia tragédia.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tragická nehoda, cyklista neprežil náraz zozadu Čítajte

"Kolegovia z mýtnej polície sa nestačili čudovať tomu, čo vidia. V pripájacom pruhu od obce Voderady si veselo šliapal do pedálov 78 ročný cyklista," informovala Zlatica Antalová, krajská hovrkyňa polície.

Policajti ho okamžite zastavili a z diaľnice ho bezpečne dostali preč. V dychu mu namerali takmer jedno promile alkoholu. Hliadke vraj odmietol prezradiť, čo ho viedlo k tejto riskantnej skratke.

Cyklistu zastavila až hliadka. (zdroj: KR PZ TT)

Článok pokračuje pod video reklamou

Policajná hliadka uložila staršiemu cyklistovi, za tento vážny priestupok, blokovú pokutu vo výške 100 eur.

Upozorňujeme cyklistov a aj všetkých ostatných nemotorových účastníkov premávky, že na diaľnicu majú vstup zakázaný. Bicyklovanie alebo prechádzka po diaľnici by totiž mohla, s vysokou pravdepodobnosťou, skončiť fatálne. Vážte si svoje životy a zbytočne neriskujte.