Bohdanovce vstúpili do zimnej prípravy s novým trénerom

Na jar plánujú ponaháňať prvý Ružindol.

BOHDANOVCE. Druhé miesto v trnavskej časti siedmej ligy obsadili po jeseni Bohdanovce so ziskom 26 bodov s bilanciou sedem víťazstiev, päť remíz a dve prehry.

Líder súťaže z Ružindola odskočil ostatným mužstvám na rozdiel šiestich bodov, no zvyšok prvej polovice tabuľky je veľmi vyrovnaný a na tímy tak čaká zaujímavá jarná časť. Bohdanovce do nej vstúpia so zmenou na trénerskej lavičke.

Už v predošlých sezónach sa Bohdanovce pohybovali na popredných miestach tabuľky a bol u nich vidieť postupný progres. Stojí za tým hlavne systematická práca trénera Radovana Kollára.

„Postupne sa ukázala práca, ktorú pri mužstve odvádzal, ako aj progres zapracovávania mladých dorastencov do kádra. Po dvoch sezónach sú oporami tímu a je o nich záujem v okrese,“ vysvetlil predseda klubu Ivan Palšovič.

S druhým miestom po jesennej časti je v klube veľká spokojnosť.

„Veci z tréningov sa nám podarilo preniesť do zápasov, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Mrzia nás len zaváhania v domácich stretnutiach, ako je prehra so Sláviou Trnava či remíza s rezervou Boleráza,“ zhodnotil Palšovič.

TJ Elastik Bohdanovce (zdroj: archív klubu)

Pracujú s mladými hráčmi

Mužstvu sa počas jesene vážnejšie zranenia vyhýbali a ak aj nejaké prišli, výrazne do mužstva nezasiahli.

„V prvom rade nešlo o hráčov, ktorí boli kostrou tímu. Navyše chalani, ktorí boli na lavičke, nemali problém akéhokoľvek hráča plnohodnotne zastúpiť. Je pravda, že jesennú časť sme dohrávali v počte dvanásť, trinásť hráčov, ale išli sme na doraz a zvládli sme to.“

Okrem ligy sa Bohdanovce na jeseň predstavili aj v oblastnej pohárovej súťaži, kde v prvom kole porazili Dolnú Krupú 4:1, v ďalšom kole však nestačili na Horné Orešany 3:4.

V Bohdanovciach sa snažia pracovať prevažne s domácimi hráčmi, o čom svedčí aj postupné zapracovávanie mladíkov do kádra mužov. Počas jesene to bol 18-ročný