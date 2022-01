Cudzí ľudia ho spoznávajú vďaka parádnemu gólu

Gól hráča Smoleníc Martina Študenca odvysielali v športových správach.

SMOLENICE. Hráč siedmoligových Smoleníc sa blysol krásnym gólom z voleja v druhom kole pohárovej súťaže proti Brestovanom.

Vtedy ešte netušil, že vďaka nemu získa ocenenie „Domáci frajer roka 2021“ od televízie Markíza, ktorá s hráčom v posledný deň uplynulého roka odvysielala aj reportáž. 34-ročný záložník Martin Študenc si tento okamih užil.

„Nevedel som o tom, že sa niečo také chystá. Síce mi tréner Roman Čavojský niečo naznačoval, ale nedával som tomu žiadnu vážnosť a bral som to skôr ako žart,“ vysvetlil strelec parádneho gólu.

„Pre mňa ako amatérskeho športovca to bolo milé prekvapenie a aj taký dôkaz toho, že keď sa človek snaží a robí pre to niečo, tak aj na amatérskej úrovni sa mu to môže vrátiť. Je to veľmi príjemný pocit a želám ho každému športovcovi,“ popísal svoje pocity Študenc.

Ľudia ho spoznávajú

