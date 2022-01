Po dvojročnej pauze sa do Piešťan vráti festival letectva

Pripravujú ho na máj.

PIEŠŤANY. Po dvojročnej pauze sa na piešťanské letisko vráti Festival letectva Piešťany. Organizátorská Slovenská letecká agentúra potvrdila na svojom webe termín jej konania 6. až 8. mája a avizuje aj premiérovú Night Airshow a Aerosalón. Ročníky 2020 a 2021 boli pre pandémiu zrušené.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Naše podujatia sú náročné z hľadiska logistiky a preto vždy všetko musíme pripravovať so značným predstihom. Preto, aj keď je pandemická situácia otázna, my pracujeme tak, ako to bolo pred vypuknutím pandémie,“ uviedol riaditeľ agentúry Hubert Štoksa.

Akciu na Letisku Piešťany organizuje agentúra v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK), ktorý je jeho majoritným vlastníkom. „Som veľmi rád, že obnovíme tradíciu Festivalu letectva Piešťany.

(zdroj: SITA)

Toto podujatie je významným prínosom k rozvoju letiska a tiež k zatraktívneniu cestovného ruchu s očakávanou niekoľko desaťtisícovou diváckou účasťou,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.

Podľa Štoksovho vyjadrenia je v pláne festival odštartovať s Night Airshow. „Počítame s pyrotechnikou a lasermi umiestnenými priamo na lietadlách. Nebude núdza o akrobatické nočné letecké čísla, dronovú šou, nasvecovanie a nafukovanie balónov. Bude sa skutočne na čo pozerať v noci, ale aj cez deň,“ uviedol riaditeľ festivalu.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Trnavčania odovzdali stovky ton kuchynského bioodpadu Čítajte

Počas dňa budú môcť návštevníci letiska v Piešťanoch obdivovať lietadlá na Aerosalóne - Leteckej výstave európskych výrobcov lietadiel.