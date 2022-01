Trnavčania odovzdali stovky ton kuchynského bioodpadu

Rekordným mesiacom bol august.

TRNAVA. Obyvatelia Trnavy v minulom roku odovzdali takmer 840 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Rekordným mesiacom bol august, keď bolo do približne štyroch stoviek hnedých nádob vložených až 105 ton tohto odpadu.

Informovala o tom spoločnosť FCC Trnava, ktorá zabezpečuje odvoz kuchynského bioodpadu. Trnava začala s jeho zberom v januári minulého roku.

„Teší nás, že občania Trnavy sa aktívne zapájajú do triedenia. Odpad bol už od začiatku zvozu relatívne čistý a v hnedých kontajneroch sa nachádzalo väčšinou to, čo do nich skutočne patrí. Obyvatelia Trnavy triedia stále dôkladnejšie, stále viac používajú biologicky rozložiteľné vrecká alebo odpad vyhadzujú bez obalov, čo predstavuje najekologickejšie riešenie,“ povedala manažérka komunikácie FCC Slovensko Zuzana Krenyitzká.

Ako dodala, ešte stále sa však stáva, že v odpade sú aj plastové tašky zo supermarketov alebo mikroténové vrecká, ktoré tam nepatria.

V januári 2021 v meste rozmiestnili 40 kusov 120-litrových nádob na tento druh odpadu, vyvážané do bioplynovej stanice boli dvakrát týždenne. V prvom mesiaci z mesta odviezli takmer desať ton kuchynského odpadu.

Už krátko po spustení jeho zberu sa ukázalo, že bude potrebné zvýšiť počet nádob aj frekvenciu vývozu. Radnica postupne pridávala ďalšie 120-litrové aj 240-litrové nádoby a zvýšila sa aj frekvencia ich vývozu na trikrát týždenne. Kuchynský odpad z Trnavy končí v bioplynovej stanici, kde sa z neho vyrába elektrická energia.