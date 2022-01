Trnavská automobilka vyrobila vlani vyše 300 tisíc áut

Najviac bolo modelov Citroën C3, ktorý spoločnosť vyrába od roku 2016.

TRNAVA. Trnavský Stellantis vyrobil vlani na Slovensku 316 440 vozidiel. Produkcia automobilky medziročne poklesla o 6,4 %.

Ako pritom zdôraznil jej hovorca Peter Švec, uvedené čísla sú „zdeformované" čipovou krízou, ktorá na fabriku výrazne doľahla od polovice marca minulého roka a závod pripravila o 111 výrobných zmien. Aktuálna situácia je podľa Šveca značne lepšia, avšak stále napätá.

Objemové prvenstvo si vo výrobe v uplynulom roku udržal model Citroën C3, ktorý spoločnosť vyrába od roku 2016. Druhým produkovaným modelom je Peugeot 208. V rámci jeho elektrifikovanej verzie zaznamenala automobilka nárast výroby o 28 %. Kým v roku 2020 tvoril z celkovej produkcie necelých 10 %, vlani to už bolo 13,5 %. V rámci motorizácie stále dominovali benzínové motory. Export fabriky smeroval najmä do západnej Európy, viac ako 71 % spoločne do Francúzska, Talianska, Veľkej Británie, Španielska a Nemecka.

Čo sa týka aktuálnej situácie, automobilka od začiatku februára nabieha na pôvodný výrobný režim, čo znamená 62 vozidiel za hodinu a spúšťa aj nábor zamestnancov.

Trnavská automobilka je lídrom vo výrobe malých vozidiel segmentu B-mainstream. Sériovú výrobu spustila 1. júna 2006. Stellantis vznikol spojením skupín Fiat Chrysler Automobiles FCA a Groupe PSA.