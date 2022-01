Trnavská župa otvorila všetky kultúrne inštitúcie pre verejnosť

Všetky kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú opäť otvorené pre verejnosť.

TRNAVA. Všetky kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sú opäť otvorené pre verejnosť. Záujemcovia tak môžu navštíviť múzeá, galérie, knižnice, osvetové strediská či planetárium. Divadlo Jána Palárika v Trnave pri reštarte svojho fungovania uvedie v sobotu odloženú premiéru hry Monológy a dialógy.

„Kultúra, ktorá má v trnavskej župe silné postavenie, sa opäť rozbieha a otvára verejnosti. Galérie a múzeá si pre návštevníkov pripravili zaujímavé výstavy. Skvelou správou je, že na zoznam otvorených župných inštitúcii pribudlo aj Divadlo Jána Palárika v Trnave,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Všetkých osemnásť kultúrnych inštitúcií bude podľa odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja fungovať v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Múzeá a galérie môžu podľa nej organizovať individuálne prehliadky v režime OP (očkovaní a po prekonaní ochorenia), a to v maximálnej kapacite jeden návštevník na 25 metrov štvorcových. V rovnakom režime je povolený vstup do divadiel pri naplnení maximálne 50 % kapacity alebo do počtu 100 osôb.