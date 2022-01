FOTO: Spartak Trnava začal zimnú prípravu s minimálnymi zmenami

V kolónke príchodov zatiaľ nesvieti žiadne meno, o angažmán v Trnave sa však snažia dvaja mladíci.

TRNAVA. Slovenský futbalový klub Spartak Trnava vstúpil do zimnej prípravy na jar 2021/2022 s minimálnymi zmenami v kádri. V mužstve skončil iba ľavý obranca Dejan Trajkovski, v štádiu riešenia je tiež odchod Mária Mihála, ktorý však na jeseň za A-tím nehrával.

V kolónke príchodov zatiaľ nesvieti žiadne meno, o angažmán v Trnave sa však snažia dvaja mladíci. Deväťnásťročný ľavý obranca z Nigérie Kazeem Bolaji Soliu hrával naposledy v estónskom JK Viljandi, krídelník Branislav Spáčil futbalovo rástol v Nitre a naposledy pôsobil v Petržalke. U oboch ide zatiaľ o skúšku.

"S výnimkou odchodu Trajkovského zatiaľ nie sú žiadne zmeny v kádri isté. Všetko zostáva otvorené, vnímame záujem o našich hráčov, uvidíme, do akej roviny sa to posunie. Rozrobené máme aj príchody, nepôjde však o nič veľké, skôr doplnenie kádra perspektívnymi hráčmi," povedal tréner Spartaka Michal Gašparík. V súvislosti s interesom o hráčov Trnavy dodal: "Záujem je asi o polovicu mužstva základnej osi, ale všetkých hráčov máme pod zmluvou. Muselo by ísť o veľmi finančne zaujímavú ponuku, aby sme niekoho pustili. Cieľom je udržať tím pokope, minulý rok mužstvo fungovalo, nie je dôvod robiť veľké zmeny."

Prvý kolektívny tréning v novom roku absolvovalo v piatok 28 hráčov a piati brankári. V príprave s tímom sú aj mladí dorastenci Boledovič, Kotlár, Kudlička, Karhan, Ujlaky a Rýzek. Pre problémy s bedrom vynechal úvodnú tréningovú jednotku skúsený Ján Vlasko, pripravoval sa individuálne na štadióne. Milanovi Ristovskému vyoperovali platničku z nohy, ktorú mal pred viac ako rokom zlomenú, preto iba individuálne vyklusával. Išlo o ľahký zákrok, o pár dní by sa mal zapojiť do plnej záťaže. Brazílčan Cabral priletí na Slovensko v piatok a následne sa začne pracovať s tímom.

"Chalani mali individuálne plány, všetko splnili. Vraveli mi však, že sa pri samostatných tréningoch poriadne zapotili," pochvaľoval si prístup hráčov v čase voľna Gašparík.

Spartak v rámci prípravy absolvuje zimnú Tipsport ligu, do ktorej vstúpi v pondelok duelom proti Senici. Všetky zápasy tejto súťaže odohrá na umelej tráve v Senci. V nedeľu 16. januára odlietajú "andeli" na Maltu, kde absolvujú turnajovým spôsobom stretnutia so súpermi z Rakúska, Česka a Dánska. Generálku na ligu plánujú odohrať 4. februára v Trnave proti rakúskemu druholigistovi Blau Weiss Linz. Trnava je po jeseni v tabuľke Fortuna ligy druhá, na lídra a obhajcu titulu Slovan Bratislava stráca štyri body.



Program zimnej prípravy Spartaka Trnava:

Tipsport liga (všetky zápasy na umelej tráve v Senci):

pondelok 10.1. o 10.30: Spartak Trnava - FK Senica (O2 TV Sport)

streda 12.1. o 10.30: MFK Skalica - Spartak Trnava (O2 TV Sport)

sobota 15.1. o 13.00: Spartak Trnava - ViOn Zlaté Moravce



Tipsport Malta Cup (časy upresnia):

utorok 18.1.: Tirol Wattens

piatok 21.1.: Sigma Olomouc

pondelok 24.1.: Aalborg

piatok 4.2.: generálka na ligu, pravdepodobne proti Blau Weiss Linz (II. rakúska liga)