Trnavský samosprávny kraj obnovuje značenie na 250 kilometroch cyklotrás

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal na jeseň 2021 s obnovou značenia na 250 kilometroch existujúcich cykloturistických trás. V tlačovej správe o tom informuje odbor komunikácie TTSK. „Značenie pribudne aj na 50 kilometroch nových trás. Na tento účel je vyčlenených takmer 68-tisíc eur," uvádza samospráva.

„Pribudnú smerovníky, tabule či veľkoplošné mapy, ale aj servisné cyklostojany a ďalšie prvky modernej cyklistickej infraštruktúry,“ dodal predseda TTSK Jozef Viskupič.

Z existujúcich cykloturistických trás prejde obnovou napríklad Dunajská cyklistická cesta, Moravská cyklistická cesta, Záhorská cyklomagistrála a Štefánikova cyklomagistrála. Obnovené bude aj značenie vedúce ku zrúcanine kostola a kláštora Katarínka pri Dobrej Vode. „Župa vyznačí nové povolené cykloturistické trasy na hrebeni Inovca v úseku z Havrana do Hlohovca aj na dvoch úsekoch nového vedenia Záhorskej cyklomagistrály z Rybiek do Senice a z Holíča do Búdkovian," deklaruje kraj.

Práce sú rozdelené na tri etapy. „V tej prvej, ktorá je už hotová, sme zmapovali cykloturistické trasy a spracovali dokumentáciu s príslušnými povoleniami. Momentálne realizujeme druhú fázu, teda samotnú realizáciu značenia. V záverečnej fáze začiatkom tohto roka sa zrealizuje aktualizácia máp a trás v textovej a grafickej podobe. Výsledok bude širokej verejnosti k dispozícií aj v elektronickej verzii,“ priblížila cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová. Ako dodala, TTSK na projekte spolupracuje aj so Slovenským cykloklubom.

Na značenie ďalších cykloturistických trás na území TTSK v tomto roku župa vyčlenila z rozpočtu 95-tisíc eur. Pôjde napríklad o značenie na cyklotrase SacraVelo, ktorá spája kompu v Kyselici s centrom obce Báč. „Aj takto bude kraj smerovať turistov k sakrálnym pamiatkam v jedinečnom okolí Dunaja a zároveň podporovať rozvoj pohraničného regiónu," uzavrela samospráva.