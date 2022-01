Policajti zabránili novoročnej tragédií

Muž stál blízko železničnej trate.

TRNAVA. Trnavskí policajti Peter Benkovský a Matúš Martinka opäť zasahovali pri záchrane života. V priebehu necelých dvoch mesiacov už druhému mužovi, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii. Informovala o tom policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Surovo napadol a okradol muža. Už sedí vo väzení Čítajte

Novoročnej tragédii zabránili v spolupráci s Michalom Hlavatovičom a Dávidom Karasom.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Krátko po začiatku Nového roka dostali policajti Peter a Matúš informáciu, že by sa v blízkosti trnavskej železnice mohol pohybovať nešťastný muž. Po niekoľkých minútach prehľadávania okolia zbadali na železničnom nadchode osobu, ktorá sa opierala o zábradlie," priblížila zásah policajtov Antalová.

Následne policajti vybehli na nadchod a snažili sa s mužom nadviazať rozhovor. "Ten to najskôr odmietal, no krátko na to sa rozrozprával. Na miesto vtedy dorazili aj kolegovia Michal a Dávid. Spoločne sa im 39 ročného muža podarilo presvedčiť, aby s nimi zišiel do neďalekého parku," doplnila hovorkyňa. Muža odviezla privolaná RZP, ktorá si ho prevzala do opatery.