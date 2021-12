Festival Grape si na svoj domov v Trnave ešte pár rokov počká

Letný hudobný festival Grape nemôže rátať s Trnavou ako svojím domovom skôr ako o tri až štyri roky.

TRNAVA. Letný hudobný festival Grape nemôže rátať s Trnavou ako svojím domovom skôr ako o tri až štyri roky. Povedal to primátor Trnavy Peter Bročka v súvislosti s ambíciou organizátorov premiestniť festival do Trnavy. Riaditeľ Grape Ján Trstenský už informoval, že po rokoch pôsobenia v Piešťanoch budú najbližšie dva ročníky festivalu v Trenčíne. Potom by organizátori toto podujatie najradšej premiestnili do Trnavy.

„S mestom Trnava sme od roku 2019 v rokovaní ohľadne nového priestoru, ktorý sa nachádza iba pár kilometrov od mesta. Už vtedy sme sa dohodli na spolupráci a vytvorení úplne nového eventového priestoru, ktorý by okrem festivalu slúžil aj na iné kultúrne a spoločenské akcie počas roka,“ povedal Trstenský.

Mesto Trnava má smerom na obec Bučany k dispozícii pozemok s rozlohou približne dvesto hektárov, kde radnica ráta s umiestnením Národného streleckého centra, eventovej plochy pre hromadné podujatia, napríklad festivaly, ako aj biocentra. Slovenský zväz cyklistiky by v lokalite chcel umiestniť svoje Národné cyklistické centrum. Podľa Bročku sa tam však zrejme ešte uskutoční architektonicko – krajinárska súťaž o najlepší návrh. Čo sa týka priestoru pre festivaly, ten by mal byť čo najviac prírodný, s minimálnym množstvom stavieb. „Malo by to byť úplne reverzibilné územie, teda čo si organizátori pre festival vystavajú, to si po festivale odnesú preč,“ dodal Bročka.

Letný hudobný festival Grape sa od svojho prvého ročníka v roku 2010 konal každoročne až do roku 2019 na letisku v Piešťanoch. Ďalší osud festivalu bol doteraz nejasný, či už z dôvodu pandémie, pre ktorú sa ostatné dva ročníky nemohli v pôvodnej podobe uskutočniť, ale aj čo sa týka nového priestoru. Letisko Piešťany totiž v roku 2019 festival hostilo poslednýkrát a tak sa organizátori dostali pred neľahkú úlohu nájsť pre podujatie s vyše dvadsaťpäťtisícovou účasťou nový priestor.