V Trnave zachraňovali dvoch mužov v ťažkej situácii

TRNAVA. Dvoch mužov v ťažkej životnej situácii hľadali, kontaktovali a nakoniec do rúk záchranárov odovzdali trnavskí policajti. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.

V prvom prípade zavolal na operačné stredisko na linku 158 vo štvrtok (30. 12.) 32-ročný muž, ktorý sa mal nachádzať v blízkosti železnice. "Dvojica policajtov zo železničnej polície v Trnave začala okamžite muža hľadať. O pár minút si ho všimli priamo v koľajisku. Dostali ho do bezpečia a až do príchodu záchranárov sa smutného muža snažili upokojovať," uviedla Antalová.

Polícia zo Zavara zas prijala hlásenie o nezvestnom 46-ročnom mužovi. "Policajti sa s ním ihneď snažili spojiť. To sa im síce podarilo, no miesto, kde sa nachádza, prezradiť nechcel," opísala Antalová. Úlohy nájsť nešťastného muža sa zhostil policajný pátrač. Mužovi sa dovolal a udržiaval s ním rozhovor. "Medzitým policajti operatívnymi previerkami zistili, kde by sa mohol nachádzať. Asi po pol hodine sa kriminalistovi muža podarilo nájsť pri jednom z trnavských hotelov. Presvedčil ho, aby s ním išiel na policajnú stanicu, kde si ho neskôr prevzala privolaná rýchla zdravotná pomoc. Celú dobu sa s ním rozprával a snažil sa ho psychicky podporovať," doplnila hovorkyňa.