Mestá v okolí Trnavy ohňostroje zrušili, výnimkou je Galanta

Krajské mesto Trnava nebude mať ani v tomto roku polnočný ohňostroj. Z okresných miest kraja sa rozhodli ho usporiadať v blízkej Galante.

TRNAVA/GALANTA. Krajské mesto Trnava nebude mať ani v tomto roku polnočný ohňostroj. Z okresných miest kraja sa rozhodli ho usporiadať v blízkej Galante. Susediaci Hlohovec a Piešťany budú rovnako bez mestského ohňostroja.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Trnave je to tretíkrát, mesto ohňostroj vynechalo už v roku 2019, kedy uviedla radnica environmentálne dôvody rozhodnutia. "A tiež preto, že príchod nového roka chceme privítať v pokoji a bez vyvolávania stresu u detí, citlivejších osôb či zvierat," vysvetlila vtedy hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová. Vlani i v tomto roku sa pridali aj protipandemické opatrenia, a tak nebo nad mestom opäť rozžiaria iba súkromné menšie ohňostroje.

Napísali sme

Napísali sme Župné očkovacie centrá podali v tomto roku viac ako 350-tisíc dávok vakcíny Čítajte

Galanta avizuje v piatok ohňostroje dva. O 18.00 hodine najskôr ohňostroj pre deti a o niekoľko hodín na to tradičný polnočný. Primátor Peter Paška na svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že dostal niekoľko podnetov, aby ich nerobili, aby prostriedky venovali útulku. "Na zvieracie účely dávame ročne viac financií ako na ohňostroje, kto chce podporiť útulok, s ktorým mesto spolupracuje, môže aj on prispieť na ich účet," napísal primátor. Doplnil, že mesto ohňostroje predošlé dva roky po sebe nemalo. "Najprv sme posielali peniaze do Prešova, kde vybuchol kvôli úniku plynu bytový dom, potom sme ohňostroj zrušili kvôli protipandemickým opatreniam. Tento rok polnočné ohňostroje môžete obdivovať z balkónov, stále platí zákaz vychádzania po 20.00 hodine," napísal obyvateľom mesta primátor.