Nová jadrovka v Bohuniciach bude najskôr o osemnásť rokov

TRNAVA. Nová jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach by mohla byť realitou o osemnásť rokov. Ako uviedol v rozhovore štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, projekt nového jadrového zdroja, na ktorom pracuje Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), je stále živý.

„Projekt po rokoch prešľapovania a funkcie trafiky pre rodinných príslušníkov niektorých politikov konečne naberá konkrétne kontúry. Ak však aj získa potrebné povolenia, jeho uvedenie do prevádzky je naplánované až najskôr na rok 2039,“ povedal Galek.

Namiesto novej jadrovej elektrárne by mal v Bohunicach dočasne vyrásť solárny park za 60 miliónov eur. “Také sú súčasné plány na dočasné využitie tohto územia,“ potvrdil Galek.

Vyrábať chcú aj vodík

V rámci tohto projektu sa počíta aj s výrobou zeleného vodíka. „Ide o projekt výroby zeleného vodíka v symbióze so solárnym parkom. Takto vyrobený vodík pološtátnou spoločnosťou JESS bude prispievať k dekarbonizácii verejnej dopravy v Trnavskom kraji a využívať ho majú aj nákladné automobily miestneho logistického parku, ktorý je jedným z najväčších na Slovensku,“ konštatoval Galek.

Viac ako jedenásťročný projekt nového jadrového zdroja v Bohuniciach už získal od ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA kladné stanovisko. Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov.

Na 60 rokov

Podľa investičného zámeru, ktorý bol posudzovaný v procese EIA, sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred šiestich rokov od 4 do 6 miliárd eur.