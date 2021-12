Ľudia môžu hlasovaním prerozdeliť 250-tisíc eur medzi projekty

Rozhodovať budú o finančnej podpore z participatívneho rozpočtu pre projekty, ktoré zlepšia život.

TRNAVA. Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja môžu od dnešného dňa v online hlasovaní rozhodnúť o finančnej podpore z participatívneho rozpočtu pre projekty, ktoré zlepšia život v regióne.

Na podporu tých najlepších projektov občianskych združení, neziskových organizácií a jednotlivcov vyhradili krajskí poslanci 250-tisíc eur, na jeden projekt je určených naviac 5 000 eur. Hlasovanie cez www. tvorimekraj.sk potrvá podľa koordinátora participatívneho rozpočtu Jakuba Sejnu do 9. januára.

Ľudia môžu hlasovaním podporiť napríklad projekt malého salaša s kamerunskými minikozičkami, zajacmi a sliepkami na hrade Dobrá Voda v okrese Trnava.

Kozičky by boli podľa plánov občianskeho združenia Renova, ktoré sa o zrúcaninu hradu dlhodobo stará, nielen atrakciou pre návštevníkov, ale postarali by sa aj o ekologické udržiavanie areálu.Súčasťou tohto projektu je aj vytvorenie vyhliadkovej terasy.

Vďaka finančnej podpore z participatívneho rozpočtu kraja by v Trnave mohlo vzniknúť verejné remeselné centrum so zázemím a technickým vybavením pre ľudí, ktorí si chcú niečo vytvoriť z dreva. Templári z Galanty sa uchádzajú o peniaze na osadenie lavičiek, ktoré by pripomínali osobnosti spojené s Galantou.

V Červeníku v okrese Hlohovec chcú s pomocou peňazí z participatívneho rozpočtu vybudovať ekologické psie toalety, v Ružindole (okres Trnava) zasa verejný výbeh pre psy.

O peniaze z participatívneho rozpočtu sa uchádza spolu približne 60 projektov zo všetkých okresov Trnavského samosprávneho kraja. Do tejto fázy sa dostali po hodnotení deliberatívnymi fórami, v ktorých rozhodovala udržateľnosť, originalita, inkluzívnosť, vplyv na životné prostredie, miera zapojenia komunity a veľkosť cieľovej skupiny. Žiadatelia budú mať na uvedenie svojich projektov do praxe celý budúci rok.