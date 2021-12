Trnava vyhrala nad oslabenou Sereďou

Spartak hral celý druhý polčas presilovku.

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava uspeli v sobotnom stretnutí 19. kola Fortuna ligy proti Seredi 1:0. Trnava síce nastúpila doma, no v pozícii hosťujúceho tímu.

Trnava po treťom víťazstve za sebou znížila manko na vedúci ŠK Slovan Bratislava na tri body, úradujúci slovenský majster má však k dobru nedeľný duel v Žiline.

ŠKF ORION TIP Sereď – Spartak Trnava 0:1 (0:1)

Michal Gašparík vyriešil neúčasť vykartovaného Bukatu zmenou rozostavenia, no nasadenie v úvode zápasu bolo rovnaké ako v predchádzajúcich zápasoch a prinieslo opäť rýchly gól.

Už v 3. minúte sa do hlavičkového zakončenia po rohu Procházku dostal Bamidele a jeho pokus išiel tesne vedľa bránky. Skóre sa nezmenilo ani v 6. minúte, keď Ristovski v šestnástke priťukol Cabralovi, jeho strela však Chudého neprekvapila.

V 8. minúte to Spartaku už vyšlo, po kontre cez Griča, Bamideleho a Boatenga prihral posledný menovaný pred bránku a Hučko si v sklze strelil vlastný gól. Ristovski mohol pridať druhý gól Spartaka, ale po prihrávke od Cabrala nedokázal v 33. minúte namieriť presne.

Gól visel na vlásku aj o tri minúty neskôr po centri Mikoviča, Boateng trafil hlavičkou iba žrď. Krátko pred záverom polčasu sa do konfliktu medzi Savvidisom a Popovičom aktívne zapojil Dias a hlavný arbiter ho po konzultácii so štvrtým rozhodcom vylúčil.

V druhom polčase sa Sereď zväčša bránila, tempo duelu výrazne opadlo a Spartak čakal na chybu súpera. Najbližšie ku gólu bol v 80. minúte Twardzik, jeho strela po rohu išla tesne mimo. Strelu na Chudého si v závere pripísal aj Grič, brankár domácich bol však pozorný. Záverečný vabank Seredi nevyšiel, hoci sa v útoku ocitol aj brankár Chudý.

Gól: 8. Hučko (vlastný). ŽK: Popovič, Haša, Iglesias - Bamidele, Savvidis, Mikovič, ČK: 45. Dias (Sereď). Rozhodovali: Glova – Ádám, Kmec, bez divákov.

SEREĎ: Chudý – Popovič, Dias, Hučko, Jureškin – Iglesias, Mičin (84. Sanusi) – Morong, Haša, Yao (84. Kříž) – Radič (60. Potoma).

TRNAVA: Takáč – Procházka, Škrtel, Twardzik, Mikovič (74. Koštrna) – Cabral (74. Iván), Savvidis, Grič, Bamidele (90. Kóša) – Ristovski – Boateng (69. Ramadan).

Ohlasy po zápase

Juraj Jarábek, tréner Serede: "Gratulujem Michalovi k dokončeniu UEFA Pro licencie. Má pred sebou veľkú kariéru ako tréner, v Trnave odvádza dobrú robotu. Pripravovali sme hráčov, že Trnava má výborné vstupy do zápasov. Opak bol pravdou, v 8. minúte sme si po peknej akcii dali vlastný gól. To sa stáva. Trnava bola vo vstupe lepšia, my sme mali len náznaky. Červená karta zápas veľmi ovplyvnila, čo je škoda, lebo zápas mal náboj, emóciu. Trnava bola paradoxne slabá, nedokázala sa presadiť, nám nezostávalo iné, len brániť a čakať na brejkovú situáciu, čo tiež neprichádzalo a futbal už bol nezáživný. Chlapcom musím poďakovať za druhý polčas, nemám im čo vyčítať. Chýbalo nám sedem hráčov zo základného kádra, keby som chcel urobiť niečo s výsledkom, nebola tam už taká kvalita na zmenu. Sme smutní, že sme nezískali bod, ktorý by nám pomohol, ale treba uznať kvalitu Trnavy. Dala gól, čo potrebovala, vyhrala. Červená karta pre Diasa bola na pokyn štvrtého rozhodcu, niečo tam asi prebehlo, ale takých vecí vo futbale je veľa, za to sa červená karta nedáva. Zápas sa tým pokazil."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Mali sme opäť výborný vstup do zápasu, boli sme aktívni, dali sme prvý gól, mali sme šance. Do 30. minúty sme mohli viesť o tri góly. Paradoxne nás zabrzdilo vylúčenie. Po zmene strán bola cítiť obava o výsledok, boli sme strašne statickí, nevytvárali sme si príležitosti, zápas sme našťastie doviedli do výsledku 1:0. Sereď sme už nepustili vôbec do ničoho. Podľa mňa bol druhý polčas o tom, že hráči mali v hlavách to, že ak zvíťazíme, dotlačíme sa na Slovan. Vytvorili sme si na seba tlak, ktorý nám zväzoval nohy. Samozrejme, pýtalo si to inú hru, ale sme radi za víťazstvo."