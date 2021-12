Platené parkovanie budú v Trnave kontrolovať vozidlom s kamerami

Kamery budú namontované na vozidlo s hybridným pohonom, ktoré nebolo súčasťou nákupu.

TRNAVA. Mesto Trnava kupuje systém, ktorý bude kamerami umiestnenými na streche vozidla skenovať evidenčné čísla zaparkovaných vozidiel a zároveň vyhodnocovať, či majú za parkovanie zaplatené. Mestská polícia tak bude môcť oprávnenosť parkovania kontrolovať výrazne rýchlejšie a efektívnejšie. Trnava zaplatí za systém s kamerami a ďalším príslušenstvom 58 800 eur, za súvisiace služby na štyri roky ďalších 7 200 eur.

Kamery budú namontované na vozidlo s hybridným pohonom, ktoré nebolo súčasťou nákupu. Úspešnosť rozoznávania evidenčných čísiel vozidiel má byť podľa požiadaviek radnice viac ako 92-percentná pri rýchlosti kamerového vozidla do 50 kilometrov za hodinu. Súčasťou celého systému sú aj kamery na snímanie širšieho okolia parkujúcich vozidiel.

„Systém budeme primárne používať v lokalitách, kde je regulovaná statická doprava spoplatnením, ale dokáže aj iné veci. V prípade zadania dát by ním bolo možné kontrolovať napríklad dodržiavanie zákazu státia v určených úsekoch,“ povedal náčelník Mestskej polície v Trnave Ivan Ranuša. Systém vie identifikovať všetky spôsoby platby za parkovanie, od predplatených kariet, cez aplikáciu pre mobilné telefóny, SMS platbu, až po platbu v parkovacom automate. Ranuša v tejto súvislosti pripomenul, že momentálne v meste prebieha výmena parkovacích automatov za nové, do ktorých je potrebné zadávať evidenčné číslo vozidla. Skenovací systém evidenčných čísiel zaparkovaných vozidiel bude spustený do prevádzky začiatkom budúceho roka.

Za parkovanie v centre Trnavy sa platí už viac ako dve desaťročia. V auguste tohto roka Trnava pilotne na malom sídlisku zaviedla aj systém rezidentského parkovania, ktorý zásadne zvýhodňuje obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom. Od marca budúceho roku rezidentské parkovanie rozšíri aj na Spartakovskú ulicu a potom podľa primátora Petra Bročku v relatívne krátkom čase aj do ďalších lokalít.