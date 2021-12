JESS chce vyrábať zelený vodík koncom roka 2023, kraj ho chce odoberať pre prímestské autobusy

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) plánuje začať s výrobou zeleného vodíka v štvrtom kvartáli 2023 v areáli na okraji Trnavy.

TRNAVA. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) plánuje začať s výrobou zeleného vodíka v štvrtom kvartáli 2023 v areáli na okraji Trnavy. Súčasťou vodíkového hospodárstva bude podľa predsedu predstavenstva JESS Romana Sporinu okrem samotnej výroby vodíka aj vytvorenie podmienok na jeho skladovanie a čerpanie do dopravných prostriedkov. Informoval o tom po podpise zmluvy o spolupráci s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom.

„Chceli by sme, aby naša prímestská autobusová doprava bola „zelenšia“. Po podpise zmluvy už vieme, kto zelený vodík dokáže vyrobiť a kto ho dokáže dodávať do prímestských autobusov,“ povedal Viskupič. V prvej fáze by podľa neho malo v oblasti Trnavy, Hlohovca, Piešťan a Senice jazdiť približne 8 – 10 autobusov na vodíkový pohon. „Ale bol by som rád, ak by sa z pilotného projektu stal systémový nástroj a časom štandard. Aby prímestská doprava na celom Slovensku išla v čo najväčšej miere na vodík,“ dodal Viskupič. Kapacita prvého vodíkového hospodárstva v Trnave by podľa Romana Sporinu mala stačiť na 20 – 25 autobusov, ak by však nastal boom vodíkových vozidiel, nebol by podľa neho problém rozšíriť výrobné kapacity.

Výroba zeleného vodíka v Trnave – Modranke je priamo naviazaná na fungovanie fotovoltickej elektrárne s výkonom 48 megawatov, ktorá bude v Jaslovských Bohuniciach. V tomto prípade už spoločnosť JESS predložila svoj zámer úradom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie očakáva v prvej polovici budúceho roku, potom bude nasledovať verejné obstarávanie a samotná výstavba slnečnej elektrárne.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorá vznikla koncom roka 2009, je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), ktorá vlastní 51 % podiel a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 % akcií spoločnosti. Pôvodným poslaním spoločnosti JESS bolo pripraviť projekt vhodného typu jadrového zdroja, následne zabezpečiť jeho výstavbu a ekonomicky, efektívne a bezpečne vyrábať elektrickú energiu.