Tragická nehoda, silný náraz do stromu vodič neprežil

Tragédia sa stala dnes (13. december), krátko po polnoci.

TRNAVA. O tragickej nehode infomovali hasiči. Stala sa dnes (13. decembra) po polnoci na štátnej ceste medzi obcami Moravské Kračany a Jurová v okrese Dunajská Streda.

Osobné auto narazilo do stromu vedľa cesty, hasiči sa k vodičovi dostali pomocou motorovej píly. Následne ho naložili na chrbticovú dosku.

"Do príchodu záchrannej zdravotnej služby bola osobe poskytnutá kardiopulmonálna resuscitácia. Po neúspešnom pokuse o oživenie osoby bol od službukonajúceho lekára skonštatovaný exitus," napísala Lenka Košťálová, krajská hovorkyňa hasičov.

Cestu museli v oboch smeroch uzavrieť, ležali na nej veľké časti stromu.

Správu budeme aktualizovať, presnejšie informácie zisťujeme od polície. Pri nehode vyhasol život 36 ročného muža. Za necelý týždeň ide už o druhú tragédiu na cestách v tomto okrese.

"Z neznámych príčin prešiel vodič auta Nissan Pathfinder, pri prejazde mierne pravotočivej zákruty, do protismeru, zišiel z cesty a s autom narazil do stromu. Pri silnom náraze muž utrpel zranenia, ktorým žiaľ, na mieste podľahol," potvrdila polícia. To, či bol pri nehode prítomný alkohol, budú zisťovať z jeho krvi.

Polícia okolnosti nehody a príčinu, prečo muž nezvládol riadenie, intenzívne vyšetruje.

"Policajné hliadky, aj napriek zvýšeným kontrolám pandemických opatrení, naďalej kontrolujú aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Nedokážeme však byť všade a preto je na vodičoch, aby sa správali zodpovedne a najmä teraz, na mokrých alebo zľadovatených cestách nepreceňovali svoje schopnosti. Jazdite preto tak, aby ste sa mohli živí a zdraví vrátiť ku svojim blízkym," dodala Zlatica Antalová, krajská policajná hovorkyňa.