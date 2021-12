Rezidenčné parkovanie v Trnave sa posunie na Tehelnú a Hlbokú

V príprave projektov bude trnavskej samospráve onedlho pomáhať vozidlo so špeciálnym kamerovým systémom.

TRNAVA. Mesto Trnava pokračuje v projekte rezidenčného parkovania v jednotlivých lokalitách. Po spustení Podjavorinskej ulice decembrové zastupiteľstvo odsúhlasilo zmenou všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel lokalitu Spartakovská.

V ďalšej fáze by projekt mal riešiť podľa primátora Petra Bročku susediace lokality Hlboká a Tehelná, následne aj lokalitu Hospodárskej ulice.

„Pripravujeme viacero projektov súbežne,“ povedal primátor. V prípade Tehelnej a Hlbokej ide podľa jeho slov o pridanie možnosti bezplatného využitia plateného parkoviska na Starohájskej ulici, kde parkujú najmä návštevníci polikliniky, za určených podmienok aj v prospech držiteľov rezidentských parkovacích kariet.

Primátor predpokladá, že otázkou by sa poslanecké plénum mohlo zaoberať do jari budúceho roka.

„S reguláciou parkovania chceme ísť po etapách, aby to dávalo zmysel. Našim záujmom je postupne z lokalít vytláčať tých, ktorí neprispievajú do systému daňami, na blízke záchytné parkoviská. V prípade fungujúcej Podjavorinskej sa to darí,“ konštatoval Bročka.

V príprave projektov bude trnavskej samospráve čoskoro pomáhať vozidlo so špeciálnym kamerovým systémom, ktoré bude mapovať zóny a zaznamenávať parkujúce vozidlá, pričom systém dokáže dáta vyhodnocovať v súvislostiach.