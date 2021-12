Práce na moste cez Váh sa majú začať už vo februári

Dopravné obmedzenia by mali začať až od apríla.

Most v Hlohovci. (Zdroj: Tomáš Kӧppl)

HLOHOVEC. Začiatok rekonštrukcie mosta cez Váh na ceste II/513 v Hlohovci je aktuálne naplánovaný na február 2022. Obmedzenie dopravy si vyžiada až druhá fáza, ktorá je naplánovaná od apríla.

Informoval primátor

Po rokovaní s Trnavským samosprávnym krajom o tom poslancov mestského zastupiteľstva informoval primátor Hlohovca Miroslav Kollár.

„Po novom roku budeme v spolupráci so župou informovať obyvateľov o obmedzeniach v doprave a alternatívnych možnostiach, ako sa bude dať dostať na druhú stranu Váhu peši, na bicykli alebo po železnici,“ povedal Kollár.

Ešte do konca roka budú prebiehať rokovania s dopravcami v autobusovej a železničnej doprave, aj so zhotoviteľom rekonštrukcie. Železničná doprava bude v čase odstavenej cestnej dopravy posilnená, po moste budú môcť, s výnimkou niektorých časových úsekov, prechádzať chodci.

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie mosta cez rieku Váh v Hlohovci s predpokladanou cenou zhruba päť miliónov eur ešte koncom minulého roku. Rekonštrukcia má odstrániť vážny technický problém veľmi frekventovaného mosta.

V 60. rokoch

Najväčší cestný most v kraji postavili v rokoch 1962 – 1964, pred dvoma rokmi z neho pre problémy so statikou vylúčili nákladnú dopravu nad 12 ton. Na to najviac doplácajú obce, cez ktoré vedie obchádzková trasa.

Po rekonštrukcii budú súčasťou mosta plnohodnotné chodníky a cyklochodníky po oboch jeho stranách. Pri kompletnej výmene mostného zvršku budú odstránené skorodované zábradlia, poškodená rímsa, vymenená bude vozovka. Projekt rieši aj osvetlenie a ilumináciu mosta.