Sneh komplikuje dopravu v celom Trnavskom kraji

Polícia radí, ako jazdiť na snehu

ZÁKLAD SÚ ZIMNÉ PNEUMATIKY - Áno, toto je nevyhnutnosť. Veríme, že každý má už prezuté a nečakal na sneh.

CIT S PEDÁLOM A VOLANTOM - Pri ovládaní auta je potrebné sa vyvarovať trhavého a prudkého pohybu. To by mohlo viesť k šmyku a následnej nehode. Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde.

BEZPEČNÝ ODSTUP - Na snehu je brzdná dráha oveľa dlhšia a ako sme vyššie spomenuli, hrozí aj nebezpečenstvo šmyku pri náhlom zabrzdení.

JAZDITE POMALŠIE

ODSTRÁŇTE Z AUTA NÁMRAZU A SNEH - Nevyhnutnosťou je to, aby vodič dobre videl na cestu.

„TANKOVÝ PRIEZOR“ NA ČELNOM SKLE NESTAČÍ! Odstránením námrazy z auta zase zabránite padajúcim kusom ľadu, ktoré môžu poškodiť ostatné autá.