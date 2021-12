V kraji plánujú viacero investícií. Opravy mostov, modernizácia škôl aj hokejová hala

V budúcom roku bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj bude v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom 239 miliónov eur, časť z týchto peňazí bude pochádzať z úverových zdrojov.

Kraj plánuje v budúcom roku investovať 15,6 milióna eur do rekonštrukcií ciest a mostov, 4,5 milióna pôjde do prestavby priestorov pre kreatívne centrum v krajskom meste, 2,3 milióna do budovania cyklotrás, ale v rozpočte ráta aj s jedným miliónom eur na začiatok výstavby hokejovej haly na Prednádraží v Trnave.

Rozpočet je ambiciózny

Tri stredné školy budú mať nové telocvične, Obchodná akadémia vo Veľkom Mederi zasa nový internát.

Značné čiastky pôjdu na modernizáciu stredných škôl a ich športovísk, obnovu infraštruktúry pre kultúru, ďalej na rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb, ale aj na vytvorenie vlastného zdravotníckeho zariadenia.

Za rozpočet na dnešnom rokovaní krajského zastupiteľstva hlasovalo všetkých 36 prítomných poslancov.

„Rozpočet sme zostavovali v ťažkých a neistých podmienkach koronakrízy, no výdavkami na úrovni 239 miliónov eur ho považujem za ambiciózny. Podarilo sa nám zachovať úroveň poskytovaných služieb, a dokonca ich rozšíriť v oblasti sociálnej starostlivosti alebo správy ciest,“ uviedol Viskupič.

V rozpočte sa počíta s rezervou v objeme 5 % na pokrytie prípadných výpadkov daňových príjmov.

Školská infraštruktúra

Do školskej infraštruktúry je nasmerovaných 5,8 milióna eur. Medzi väčšie investície patrí výstavba kuchyne pri Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi a telocviční v Dunajskej Strede, Gbeloch a Senici.

Na investície do rozširovania kapacít a modernizácie zariadení sociálnych služieb pôjde 3,3 milióna eur.

Pripravuje sa napríklad prístavba nových priestorov v domovoch sociálnych služieb (DSS) v Galante a Pastuchove, úplne nové zariadenia vzniknú transformáciou bývalých škôl v prírode v Moravskom Svätom Jáne a v Dobrej Vode

Regionálna kultúra

Do rozvoja regionálnej kultúry budú nasmerované takmer tri milióny eur. „Spolu 15,6 milióna eur máme na modernizáciu regionálnych ciest, dôraz kladieme na rekonštrukciu 14 dlho zanedbávaných mostov.

Pôjde aj o tri mosty cez potok Chvojnica na Záhorí. Ďalších 2,3 milióna eur sme vyčlenili na výstavbu cyklotrás. Z európskych zdrojov chceme stavať aj nové úseky Moravskej a Vážskej cyklomagistrály,“ avizoval Viskupič.

Kraj využije aj eurofondové zdroje z dobiehajúceho programového obdobia v predpokladanom objeme 37 miliónov eur.

Viacero mostov

K najväčším prebiehajúcim projektom patrí výstavba Kreatívneho centra Trnava alebo deinštitucionalizácia DSS v Okoči. Počíta sa tiež so spolufinancovaním nových projektov, napríklad rekonštrukcie mosta v Hlohovci.

Z cestnej infraštruktúry vyzdvihol naplánované investície do štrnástich mostov. Práve tie boli dlhodobo zanedbávané, podľa Viskupiča zrejme aj preto, že neprinášajú veľké politické benefity.

Bežný rozpočet kraja počíta aj s podporou cestovného ruchu prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj. Najväčším podujatím na území TTSK by mal byť Festival letectva Piešťany, ktorý je naplánovaný na termín 6. až 8. mája 2022.