RUSOV: Mám za sebou náročné obdobie. Chcem si zase začať užívať futbal

Brankár sa začína vracať do tréningového procesu.

TRNAVA. Trnavský gólman a kapitán mužstva Dobrivoj Rusov utrpel v polovici marca vážne zranenie kolena. Osudným sa mu stal zápas so Žilinou. Vyšetrenie ukázalo pretrhnutý krížny väz a kompletnú lézia oboch meniskov na pravom kolene.

Pre Dobrivoja Rusova to znamenalo operáciu a dlhú rekonvalescenciu, ktoré ho na dlhý čas vyradili zo zápasového kolotoča. Brankár už nezasiahol do diania predošlej sezóny a rovnako ani do tej aktuálnej. Od jeho zranenia onedlho ubehne deväť mesiacov a ako priznáva v rozhovore sám Rusov, má za sebou veľmi náročné obdobie.

Prečítajte si tiež: - Ako zvládol obdobie po zranení a čo mu pomohlo. - Ako dlho trvala rehabilitácia a čo všetko obnášala. - Kedy je možný jeho návrat na trávniky. - Ako hodnotí výkony mladého gólmana Dominika Takáča. - Či mal možnosť spoznať Martina Škrtela a či sa rozprávali o zraneniach. - Ako hodnotí výkony mužstva. - Či bude návrat do pozície brankárskej jednotky náročný.

V prvom kole nadstavbovej časti ste sa pri páde zranili v zápase so Žilinou. Odvtedy už ubehla dlhá doba, ako to s vami aktuálne vyzerá?

Posledné dva týždne som začal pomaly trénovať s mužstvom, respektíve sa zapájam do brankárskych tréningov. Doteraz to bola skôr rehabilitácia, aby som dostal do nohy opäť hybnosť, nabral svaly a hlavne, aby sa mi zranenie dobre zahojilo.

Onedlho to bude deväť mesiacov od operácie a všetko by malo byť na dobrej ceste. Nie je to pre mňa jednoduché, ako ste spomenuli, je to dlhá doba a chce to svoj čas, aby som nabral to, čo som mal natrénované predtým a dostal sa do formy.

Kedy je možný váš návrat na trávniky?

Dúfam, že toto je pre mňa finálna fáza a verím, že v januári sa budem môcť naplno zapojiť s mužstvom do prípravy. Ako som už viackrát spomenul, nechcem nič uponáhľať alebo siliť a práve zimná príprava je ideálna na to, aby som dobehol zameškané, čo sa týka futbalovej stránky. Rehabilitáciu už mám za sebou, musím povedať, že to nebolo nič jednoduché a teraz musím pracovať na futbalových a brankárskych veciach.

Ide pre vás o najdlhšie a najkomplikovanejšie zranenie počas vašej futbalovej kariéry?

Určite áno. Keď som v minulosti počul o tomto zranení, nikdy som sa nad tým do hĺbky nezamýšľal, no keď ho človek zažije, začne uvažovať inak. Je to asi najhoršie zranenie, aké som kedy mal a je náročné nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke.

Vyžaduje si to veľa trpezlivosti,