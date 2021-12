Z pomocníka násilník, muž vyskočil na diaľnici z vlastného auta

Prípad sa stal na diaľnici D1, rieši ho už polícia.

TRNAVA. Celý prípad sa stal na diaľnici D1. 36 ročnému mužovi sa kúsok pred križovatkou Trnava pokazilo auto Škoda Octavia. Pomoc mu ponúkla dvojica na okolidúcom aute. Jeden z posádky pripevnil lano a druhý nastúpil s vodičom na sedadlo spolujazdca.

Počas jazdy začal takzvaný „pomocník“ s mužom vyjednávať o cene za odťah.

Najskôr mu dal 50 eur. Ale to nestačilo a dotyčný muž začal na muža počas jazdy vykrikovať, aby mu dal viac. "Aby mal pokoj, podal mu ďalších 100 eur. Vzápätí mu mal priložiť neznámy predmet pod rebrá a vyhrážať sa mu ujmou na živote a zdraví?" popísala Mária Linkešová, krajská policajná hovorkyňa.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Školy zatvorili expresne rýchlo, riaditelia nadšení nie sú Čítajte

Našťastie, premávka sa na diaľnici zrazu spomalila a vodič musel náhle pribrzdiť. "Ešte z takmer idúceho auta sa mu podarilo vyskočiť a ukryť sa za odstavené auto diaľničnej patroly. Spolujazdec sa za ním rozbehol, kričal na neho nech sa okamžite vráti do auta, no to sa už nestalo," dodala Linkešová.

Obvinený muž nakoniec odpojil jeho auta z lana a odišiel preč.

"Trnavskí kriminalisti osoby stotožnili a podozrivého 30 ročného muža včera zadržali. Vyšetrovateľ ho obvinil a zároveň spracoval podnet, aby bol stíhaný vo väzbe. Do rozhodnutia súdu zostáva v cele policajného zaistenia," uzavrela Linkešová s tým, že nejde o ojedinelý prípad.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Poslanci rozhodli, rezidenčné parkovanie bude aj na Spartakovskej Čítajte

"Upozorňujeme vodičov, aby aj v takýchto situáciách mysleli v prvom rade na svoju bezpečnosť. Už v minulosti sme riešili prípady, keď namiesto pomoci sa dostali vodiči ešte do väčších problémov. V prípade poruchy na diaľnici je vodičom k dispozícii nontop SOS CENTRUM a diaľničná patrola. Ak si neviete dať rady, zavolajte na číslo 158. Zároveň apelujeme na ľudí, aby boli obozretní. Osoby môžu aj predstierať poruchu a potom vás okradnú."