Poslanci rozhodli, rezidenčné parkovanie bude aj na Spartakovskej

TRNAVA. Primátor Bročka o tom už hovoril dávnejšie, rezidenčné parkovanie chce samospráva postupne zaviesť do viacerých častí Trnavy. Pilotný projekt R1 na Podjavorinskej sa ujal, pokračovať chcú so zónou R2 na Spartakovskej. Odobriť to museli ešte mestskí poslanci, ktorí pred malou chvíľou napokon so zmenami súhlasili. Za bolo 23, proti dvaja.

Rezidenčné parkovanie na Podjavorinskej má podľa radnice úspech. „Výrazné zlepšenie situácie s parkovaním jednoznačne potvrdilo, že regulácia statickej dopravy v zóne bol správny krok, čo potvrdzujú aj dáta, ktoré sme získali pred a po zavedení nových pravidiel,“ napísala Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta.

A prečo práve teraz Spartakovská? Majtánová povedala, že táto lokalita susedí so zónou R1 a bude teda slúžiť aj pre obyvateľov, ktorí nenájdu voľné miesto priamo v R1. A naopak.