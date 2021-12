Školy zatvorili expresne rýchlo, riaditelia nadšení nie sú

Školy zatvorili zo dňa na deň. Ako to doma zvládate?

Mili M.: – Moja dcéra bola od začiatku školského roka už dvakrát v karanténe, lebo mala pozitívnych učiteľov. Učili sa dištančne, takže nič sa nedeje. Len nemusíme chodiť zakaždým na testy.

Erika V.: – Našťastie, u nás je to v pohodičke. Keby som však nebola na materskej, tak by to bola hotová katastrofa. Takto mám svojho syna pod dohľadom. Keby som občas neprišla do izby na kontrolu, tak namiesto učenia by hral Minecraft. Toto, žiaľ, učitelia ustriehnuť nedokážu – dištančné učenie je v tomto nedokonalé. Mali by vymyslieť, že keď dieťa zapne Edupage, tak zvyšok počítača by sa nejakým spôsobom zablokoval, aby sa dieťa venovalo skutočne iba výuke.

Mirka G.: – Mám doma 13-ročného syna. Ťažko by ho bolo ustriehnuť, keď sme s manželom v práci. Našťastie, mám zamestnanie, kde mi zamestnávateľ vie vyhovieť v pracovnom čase, čiže s manželom si podáme kľučky a vždy je s ním jeden z nás doma.

Anketu sme uverejnili na našom FB MY Trnava. Vybraných sme oslovili a s ich súhlasom sme ich názor použili do našej ankety.