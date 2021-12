Trnava vyhrala v Žiline po desiatich rokoch

Čakanie ukončil Bukata.

ŽILINA. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v 17. kole Fortuna ligy na štadióne MŠK Žilina po viac ako desiatich rokoch. O výhre červeno-čiernych rozhodol hlavičkou Martin Bukata v 89. minúte. Ten sa presadil po priamom kope Savvidisa.

Michalovi Gašparíkovi zo zostavy vypadli zranení Tumma, Cabral a vykartovaný Jones. Do hry sa vrátil Twardzik a na hrote si miesto vymenili Ristiovski s Boatengom. Žilinčanom zas chýbalo viacero hráčov kvôli karanténe vrátane hlavného trénera Petra Černáka.

MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 0:1 (0:0)

V chladnom počasí pred prázdnymi tribúnami si tímy nevypracovali veľa šancí. Aktívnejší boli hostia, ktorí to v prvom polčase skúšali hlavne dlhými centrami do šestnástky. Tesne pred prestávkou však jeden nepremenil volejom Boateng a onedlho na to ani ďalší hlavou Grič.

V úvode druhého dejstva to Grič skúsil ako nahrávač, no jeho center nezužitkoval Bamidele. Po hodine hry sa k slovu dostali aj Žilinčania, skórovať mohli po rohovom kope, no brankár Takáč bol pozorný. Duel rozhodla štandardná situácia na druhej strane. Savvidis trafil z priameho kopu brvno, no lopta sa odrazila pred Bukatu, ktorý hlavičkou nezaváhal.

Gól: 89. Bukata.

Rozhodovali: Glova – Bednár, Poláček, ŽK: Fazlagič, Kopas – 26. Bukata

ŽILINA: Belkov - Arameyaw (46. Myslovič), Kopas, Anang - Rusnák, Mráz (46. Iľko, Fazlagič, Javorček - Jánošík, Djibril (75. Jambor), Bičachčjan

TRNAVA: Dom. Takáč – Procházka, Škrtel, Twardzik, Mikovič – Savvidis – Bukata (90.+2. Koštrna), Grič - Iván (72. Ristovski), Bamidele, Boateng (83. Ramadan).

OHLASY PO ZÁPASE

Ivan Belák, MŠK Žilina: "Nezaslúžili sme si dnes prehrať, hlavne nie takýmto gólom. Štandardka, ktorá mu predchádzala, nemusela byť. Súper ju bohužiaľ potrestal. Trnava má dobre zorganizovanú defenzívu, ťažko sa cez ňu dostáva. Párkrát sa nám to podarilo, no nemali sme šťastie."

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Nevyhrali sme v Žiline desať rokov, no na tréningu a aj dnes cez polčas sme si s chalanmi povedali, že to zlomíme. Napokon sa nám to podarilo gólom tesne pred koncom. Naposledy sme tu mali smolu, teraz nám prialo šťastie, že sa nám lopta odrazila od brvna práve na to správne miesto. Remíza by bola spravodlivá. Žilina však nemala vyložené šance, my dve-tri áno."

Martin Bukata, strelec gólu Trnavy: "Pocity sú fantastické, keďže sme tu desať rokov nevyhrali. Víťazstvo chutí fantasticky. Mal som šťastie, že pri priamom kope sa lopta ku mne odrazila. A už som mal najľahšiu robotu. Celý zápas sme bojovali jeden za druhého, boli sme kompaktní a v úplnom závere sme boli odmenení. Sústredili sme sa sami na seba. Keďže gól padol na konci, o to viac chutí toto víťazstvo. Eufória je veľká, veľmi sa tešíme."

Tabuľka

1. Slovan Bratislava 17 14 2 1 42:12 44

2. Spartak Trnava 17 11 3 3 25:11 36

3. Ružomberok 17 9 6 2 30:12 33

4. Dunajská Streda 17 9 3 5 24:19 30

5. Žilina 17 6 5 6 26:22 23

6. Sereď 17 6 4 7 22:24 22

7. Trenčín 17 5 5 7 26:27 20

8. Michalovce 17 6 2 9 18:25 20

9. Senica 17 4 6 7 17:25 18

10. Zlaté Moravce-Vráble 17 3 5 9 18:32 14

11. L. Mikuláš 17 4 2 11 19:36 14

12. Pohronie 17 2 3 12 14:36 9