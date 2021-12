Hygienička: Majiteľ Hollywood burgru prišiel na úrad v parochni a s masťou na hemoroidy

Zverejnili jej meno, adresu i profil na Facebooku. Hygienička Martina Kučíková patrí po minulom týždni zrejme k najznámejším z odboru.

TRNAVA. Trnavský Hollywood burger na Štefánikovej ulici je po minulom týždni viac známy incidentom s hygienou ako dobrým jedlom, ktoré v minulosti vyhľadávali mnohí Trnavčania.

Jeho majiteľ sa rozhodol, že aj napriek opatreniam prevádzku nezatvorí. Dostal maximálnu pokutu- päťtisíc eur, majiteľ ju však odmietol zaplatiť. V správnom konaní mu teraz hrozí až 20 tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prevádzku kontrolovala aj hygienička Martina Kučíková spolu s kolegyňou, obe sa okrem urážok a vyhrážania stretli aj s kyberšikanou. Navyše, zverejnili Kučíkovej profil na sociálnej sieti, po internete koluje adresa jej bydliska a ďalšie. V rozhovore s ňou sa dozviete aj to, ako to celé prebehlo z jej pohľadu i to, či takéto konanie voči jej osobu bude riešiť aj súdnou cestou.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Trnave chýba zelené okolie, sadí desaťnásobne viac stromov Čítajte

Čo najčastejšie kontrolovali hygienici pred pandémiou?

Štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín bola zameraná hlavne na kontrolu potravín, ich označovanie, pôvod, dátum spotreby, hygienické požiadavky na prevádzky, podmienky skladovania, preverovanie rôznych podnetov a mnohé ďalšie.

V článku sa ďalej dočítate: Stretávajú sa trnavskí hygienici s verbálnymi alebo fyzickými útokmi?

Kde sa stretávajú s ľuďmi s výhradami?

Sú osoby voči hygienikom drzé aj v čase, ako im sprievod robí polícia?

Vyhodili alebo nevyhodili hygienici z trnavského podniku rodinu s dieťaťom?

Je pravdou, že na internet sa dostali údaje o bydlisku hygieničky?

Ako prebehla kontrola v prevádzke Hollywood burger?

Čo okrem masti na hemeroidy doniesol majiteľ podniku hygienikom?

Čo preverujete aktuálne?

V zariadeniach spoločného stravovania kontrolujeme najmä dodržiavanie protipandemických opatrení a teda, či je v prevádzkach k dispozícii dezinfekcia, či majú osoby prekryté horné dýchacie cesty rúškom či respirátorom, či majú prevádzky zvolený režim a kontrolujeme taktiež osoby, ktoré sa tam nachádzajú.

Verbálne či fyzické ataky. Boli určite aj v minulosti. Ich počet po vypuknutí pandémie stúpol?