V Trnavskom kraji budú cez víkend očkovať v Trnave, Skalici a Dunajskej Strede

Trnavský samosprávny kraj zabezpečil počas nadchádzajúceho víkendu očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Skalici, Dunajskej Strede a v Trnave.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj zabezpečil počas nadchádzajúceho víkendu očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Skalici, Dunajskej Strede a v Trnave. K dispozícii budú vakcíny Comirnati od konzorcia Pfizer/BioNTech a Moderna, očkovať sa môžu registrovaní aj neregistrovaní záujemcovia o prvú, druhú alebo tretiu dávku. Ako však upozornil odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja, zaregistrovaní na www.vakcinacia.nczisk.sk budú mať prednosť.

Už v piatok bude očkovanie vakcínou Comirnati od 11:00 do 18:00 dostupné v priestoroch Základnej umeleckej školy v Skalici. V sobotu sa očkuje vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Dunajskej Strede a v Trnave, dopoludnia vakcínou Moderna, popoludní vakcínou od Pfizer/BioNTech. Opäť sa bude očkovať aj v Skalici, v čase od 9:00 do 16:00. V nedeľu bude vakcína dostupná od 9:00 do 16:00 vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Trnave.

V priebehu novembra podali očkovacie tímy zriadené Trnavským samosprávnym krajom počas víkendov viac ako 22-tisíc dávok vakcín. Okrem toho očkovali počas týždňa aj nemocnice, polikliniky a viacerí všeobecní lekári. Počas sviatku 17. novembra organizovala očkovanie obec Trstín v okrese Trnava, vakcínu vtedy dostalo približne 300 záujemcov.