Vo veľkom kradli naftu. Majiteľ pumpy ich prekvapil

Obom hrozí väzenie na dva roky.

VEĽKÝ MEDER. Priamo pri krádeži nafty prichytili policajti z Veľkého Medera 29 ročnú ženu a a 24 ročného muža. Obaja sú občanmi Maďarskej republiky.

Polícia informovala, že spoločne chodili na aute a tankovali, čo sa vošlo do auta aj do pripravených plastových nádob. Prvý prípad riešili policajti vo štvrtok (18. novembra) na čerpacej stanici v Medveďove.

"Počas obeda natankovali takmer 200 litrov do auta a plastových bandasiek. Tankovanie ukončili bez zaplatenia a odišli. Prevádzke spôsobili škody za 279 eur," dodala policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Postup zopakovali aj na druhý deň na pumpe vo Veľkom Mederi, kde si načerpali 233 litrov za 328 eur.

Na tretí krát pokus im už krádež nevyšla. Ten istý scenár sa opakoval v sobotu (27. novembra), kedy pristavili opäť auto Opel Astra na čerpaciu stanicu vo Veľkom Mederi.

"Poobede stihli natankovať 122 litrov do auta aj do pripravených bandasiek. V kufri mali pripravených ešte ďalších 8 kusov nádob. Tie už naplniť nestihli. Majiteľ pumpy ich prekvapil a s hliadkou mestskej polície ich oboch obmedzili na osobnej slobode. Ak by krádež dokonali, prevádzku pumpy by okradli o viac ako 370 litrov nafty, čím by narobili škody za takmer 400 eur," opísala situáciu hovorkyňa.

Privolaní policajti oboch predviedli na policajnú stanicu a osoby v tzv. superrýchlom konaní obvinili z prečinu krádeže.

Do rozhodnutia súdu zostávajú v cele policajného zaistenia. V zmysle platných zákonov im môže hroziť strata slobody až na dva roky.