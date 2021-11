Čaro dedinských štadiónov: Trakovice pôsobia v siedmej lige vyše dvadsať rokov

Dobre vybavený areál aj spolupráca pri mládeži.

TRAKOVICE. Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg. Aj menšie štadióny v Trnavskom kraji majú divákom čo ponúknuť a často ukrývajú rarity, ktoré by sme inde nenašli. My sme sa na niektoré z nich detailne pozreli.

Z histórie klubu

Aj keď Trakovice začali písať svoju futbalovú históriu ešte pred rokom 1933, išlo o neorganizovaný šport, ktorý mal v obci aj veľa neprajníkov. Zakladateľmi futbalu v Trakoviciach boli Jozef Rýdzi, Augustín Gerinec a Michal Tomačovič, ktorí v lete 1933 zorganizovali hráčov a založili prvý futbalový klub. Ako sa uvádza v publikácii vydanej pri príležitosti 80. výročia organizovaného futbalu v Trakoviciach, klub nemal žiadne finančné prostriedky.

Zaujímavosťou je, že hráči používali pri hre svoje trenírky a tričká, na ktoré si prišívali žltý trojuholník s iniciálkami FTC. Tí, ktorí boli študentmi trnavského gymnázia, si odznak klubu v pondelok museli odpárať, lebo vtedajší učiteľ telocviku bol zarytým nepriateľom futbalu.

Futbalová činnosť sa sústredila na ihrisku na „Pažici“ a hráči sa schádzali v hosťovskej izbe miestneho hostinského, kde sa aj prezliekali. Prvý oficiálny zápas sa v Trakoviciach odohral na hody začiatkom septembra 1933. Postupne si futbal získaval priazeň nielen mladých hráčov, ale aj divákov.

V rokoch 1938 – 1939 prišlo k stagnácii klubu a na zápasy začalo chodiť obecenstvo do vedľajších Bučian, kde sa hral futbal na dobrej úrovni. Stagnácia nastala aj z dôvodu, že mnohí hráči museli narukovať. Významným obdobím vo vývoji trakovického futbalu bol rok 1940, kedy bolo toľko záujemcov o futbal, že bolo vytvorené aj B-mužstvo a zlepšila sa aj finančná a materiálna vybavenosť klubu. V roku 1949 dostali futbalisti nové ihrisko na Horných stávkach, ktoré sa nachádzalo v centre obce a povrch hracej plochy sa dal oproti tomu predošlému lepšie upraviť.

Okúsili vyššiu súťaž

Aktuálny štadión na Pasienkoch začali budovať v roku 1967 a v roku 1970 bol odovzdaný futbalistom. Vynikajúci trávnik, priľahlá hospodárska budova s klubovňou, sprchami, kabínami pre mužstvá i rozhodcov, garážou a bytom pre hospodára tvorila celok, ktorý dokonale zabezpečoval činnosť mužstva. V sezóne 1972/73 si vybojovali Trakovice ako víťaz III. B triedy okresnej súťaže postup do II. B triedy.

V sezóne 1980/81 zaznamenalo mužstvo svoj najväčší úspech, kedy postúpilo do I. B triedy krajskej súťaže Západoslovenského kraja. Zároveň išlo o najvyššiu súťaž, v akej Trakovice pôsobili. Po roku 1986 však klub zažíval problémy a muži sa po vypadnutí z krajskej súťaže zastavili až v poslednej okresnej lige.

Ďalšou zaujímavou sezónou pre Trakovice bola 1992/93, kedy z poslednej súťaže postúpili vyššie a po dobre odohratej sezóne mali na dosah majstrovstvá okresu, nebyť inzultácie rozhodcu v dramatickom stretnutí s Chtelnicou. V sezóne 1994/95 mužstvo postúpilo do majstrovstiev okresu, kde sa udržalo až do sezóny 1998/99, kedy vypadlo do oblastnej súťaže, v ktorej pôsobí až dodnes.

Dnešné FTC Trakovice by si chceli po dlhých rokoch vybojovať postup do najvyššej oblastnej súťaže a v poslednej predčasne ukončenej sezóne od toho nemali ďaleko.

Kompletná rekonštrukcia budovy

Práve k 80. výročiu organizovaného futbalu v obci prešla budova štadióna kompletnou rekonštrukciou. Pôvodný byt pre hospodára bol prestavaný a rozšírený na posilňovňu, vybudovali sa štyri šatne pre hráčov s kompletným vybavením.

