V súťaži vedie nováčika z Maduníc. Teraz však uvažuje, že skončí s trénovaním

Ľubomíra Chudého odrádza od futbalu nejasná situácia kvôli Covidu-19.

MADUNICE. Madunice sú túto sezónu jedným z nováčikov najvyššej oblastnej súťaže a po jesennej časti im patrí štvrté miesto. Mužstvo vedie skúsený kouč Ľubomír Chudý.

Už pred sezónou sa tréner vyjadril, že si netrúfa hovoriť o cieľoch, pretože cez letnú prestávku ho potrápila najmä horšia tréningová morálka mužstva.

„U mňa osobne vládne relatívna spokojnosť, skôr by som to pomenoval, že sme spokojno-nespokojní. Pred sezónou, ako sa vyvíjala príprava, tak by sme sa uspokojili so stredom tabuľky, ale počas sezóny a teraz môžem nakoniec skonštatovať, že sme mohli skončiť aj lepšie,“ vyjadril sa tréner Chudý.

Prišli aj zbytočné prehry

Madunice na prvý Majcichov strácajú päť bodov a počas prvej polsezóny si do tabuľky pripísali štyri prehry s Hornými Orešanmi, Majcichovom, Zelenčom a Červeníkom, dve remízy s Cíferom a Drahovcami a desať víťazstiev.

„Najviac nás môže mrzieť zápas v Horných Orešanoch, ktorý sme pokazili. V Cíferi sme mohli vyhrať, boli sme lepší, mali sme viacej šancí, no dostali sme gól v závere zápasu. Samozrejme, nasledovali aj nejaké zbytočné prehry doma, no môžem povedať, že v klube vzrástla spokojnosť s prístupom hráčov k tréningom aj zápasom,“ pokračoval Chudý, ktorý má bohaté skúsenosti z vyšších líg.

Trénera teší najmä fakt, že sa začali viac presadzovať mladí domáci futbalisti. „Som rád, že sa pohli dopredu, pretože v majstrovských stretnutiach hrávali siedmi alebo ôsmi chalani v základnej zostave. V tom, že hrali domáci chalani, a hrali dobre, vidím veľmi pozitívny posun,“ vyjadril sa Chudý.