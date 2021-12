V Jaslovských Bohuniciach by mala vyrásť najväčšia slnečná elektráreň

Novú slnečnú elektráreň plánujú postaviť vedľa v súčasnosti odstavovaných jadrových blokov elektrárne A1 a V1.

TRNAVA. V Jaslovských Bohuniciach zrejme pribudne k dvom jadrovým blokom ďalšia elektráreň. Tentokrát slnečná. Fotovoltická elektráreň Bohunice by mala mať výkon 48 megawattov. Investícia do výstavby solárneho parku by mala dosiahnuť 60 miliónov eur. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) už štátnym orgánom predložila investičný zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Pološtátna energetická spoločnosť JESS tak plní svoje plány. „Pozeráme sa, ako ďalej s lokalitou, ako ďalej s históriou v jadrovej energetike, ktorú máme. Už teraz pripravujeme projekty zamerané na obnoviteľné energie. V spolupráci s českou firmou ČEZ plánujeme napríklad vybudovať v Jaslovských Bohuniciach solárny park,“ povedal pre agentúru SITA začiatkom novembra na výstave EXPO 2020 v Dubaji predseda predstavenstva JAVYS Pavol Štuller.

Práve štátny podnik JAVYS v súčasnosti ovláda vo firme JESS 51-percentný podiel, zvyšné akcie drží česká energetická skupina ČEZ.

Namiesto odstavených blokov

Novú slnečnú elektráreň plánujú postaviť vedľa v súčasnosti odstavovaných jadrových blokov elektrárne A1 a V1 na ploche zhruba jeden milión metrov štvorcových. „Fotovoltická elektráreň Bohunice fáza I. bude umiestnená v rámci areálu JESS (brownfield) a fáza II. bude umiestnená na plochách určených pre výstavbu nového jadrového zdroja do začiatku výstavby,“ uviedol investor vo svojom zámere. S výstavbou prvej fázy chce investor začať koncom budúceho roka, zhruba o rok neskôr by mala byť výstavba ukončená. Druhá fáza slnečného parku by sa mala začať realizovať začiatkom roka 2024. Ukončenie výstavby je naplánované na koniec roka 2025.

„Cieľom projektu Fotovoltickej elektrárne Bohunice je zabezpečiť zvýšenie podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe SR. Elektráreň môže byť v budúcnosti súčasťou veľkého projektu „Zelený vodík pre Slovensko“, ktorého cieľom je produkcia zeleného vodíka so zámerom ekologizovať hromadnú dopravu,“ konštatovala spoločnosť JESS vo svojom investičnom zámere.

O štyri roky

Spoločnosť JESS založila prvá vláda Roberta Fica pred zhruba dvanástimi rokmi. Jej hlavným poslaním je výstavba novej jadrovej elektrárne na mieste v súčasnosti odstavovaných spomínaných jadrových blokov. Príprava projektu nového jadrového zdroja pokračuje podľa aktuálneho harmonogramu predprípravnou etapou, ktorej cieľom získať rozhodnutie o umiestnení okolo roku 2025.

„Vzhľadom na posun pôvodného termínu realizácie projektu sa akcionári spoločnosti rozhodli zanalyzovať potenciál využitia aktív a infraštruktúry JESS pre možné vybudovanie Fotovoltickej elektrárne Bohunice na pozemkoch spoločnosti, kde by rozhodujúcim faktorom bola ekonomická návratnosť projektu do začiatku výstavby projektu nového jadrového zdroja,“ uzavrela spoločnosť JESS.