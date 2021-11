V uliciach Piešťan ožijú príbehy z čias Ľudovíta Wintera

Zážitková prehliadka bude mať začiatok symbolicky pri jeho soche na Kolonádovom moste.

PIEŠŤANY. Zážitkovú prehliadku Piešťan, počas ktorej ožijú príbehy rodiny Winterovcov, ponúkne obyvateľom aj návštevníkom kúpeľného mesta každú adventnú sobotu od 27. novembra do 18. decembra Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR).

Článok pokračuje pod video reklamou

Vrátia sa do jeho čias

So slúchadlami na ušiach prostredníctvom audiohry vstúpia účastníci prehliadky priamo do príbehu miestneho podnikateľa Ľudovíta Wintera a pri prechádzke kúpeľným mestom sa vrátia do jeho čias.

Ako informovala Katarína Čučková z KOCR Trnavský kraj, audiohru pripravil kolektív tvorcov z Divadla Jána Palárika v Trnave, v dobových kostýmoch v uliciach Piešťan sa predstavia ochotnícke súbory divadelníkov z Trakovíc a Univerzitného divadla THE.ART.RE.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Záujem o očkovanie v kraji je veľký. Centrá otvoria už v piatok Čítajte

„Aj keď je meno Winter v Piešťanoch známe, málokto vie, kto to skutočne bol a čo pre Piešťany znamenal. Zážitková prehliadka spojená s prechádzkou mestom vráti návštevníkov v čase do doby Ľudovíta Wintera a jeho pôsobenia v Piešťanoch a umožní vnímať mesto jeho očami, so všetkými historickými a kultúrnymi súvislosťami,“ povedal trnavský vicežupan a predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Pavol Kalaman.

Začína pri jeho soche

Zážitková prehliadka bude mať začiatok symbolicky pri soche Ľudovíta Wintera na Kolonádovom moste a pokračuje zastávkami pri Kursalone, Zelenom strome, barlolámačovi, hoteli Thermia Palace, Pro Patrii a končí na kúpalisku Eva.

„To všetko sú miesta navždy a nerozlučne späté s Ľudovítom Winterom. Vznikli vďaka jeho podnikateľskému talentu, nezlomnému úsiliu a láske k Piešťanom. V meste máme aj mnoho ďalších objektov, o ktoré sa zaslúžil Ľudovít Winter, a ktoré nám dodnes slúžia,“ uviedla výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezorzt Piešťany Tatiana Nevolná.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Masaker v Leopoldove bol jedným z najzávažnejších vyšetrovaných prípadov Čítajte

Ľudovít Winter sa narodil v roku 1870 vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku a zomrel v roku 1968 v Piešťanoch. Ako dvadsaťročný sa stal riaditeľom schátraných kúpeľov v Piešťanoch, ktoré si jeho otec Alexander Winter prenajal od grófa Erdödyho.

Vďaka svojej neúnavnej práci zmenil Piešťany z mestečka s bahennými cestami a chatrčami na moderné kúpeľné mesto so zvučným menom v celej Európe. Hoci priniesol Piešťanom lesk a slávu, sám so svojou rodinou žil nesmierne skromne. Prežil dve svetové vojny, pobyt v koncentračnom tábore a po tom, čo mu kúpele znárodnili, zomrel v Piešťanoch ako chudobný dôchodca.