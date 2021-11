Trnavská radnica hľadá dizajnéra. Plánuje zmeniť logo i web stránku

Rezbár Jozef Rakovan patrí k špičke umeleckého rezbárstva. Ako jeden z mála na Slovensku sa venuje vyrezávaniu a dotváraniu samorastov. Jeho diela pozná celý svet. No on o ňom hovorí s pokorou: „Talent som dostal od Boha, to, čo viem a čomu som sa naučil, chcem svetu vrátiť.“

