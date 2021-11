Kandidát na primátora Baroš: Bročka si ma na svojom Facebooku kedysi zablokoval

Z územného plánu Trnavy sa stal trhací kalendár, chýba mu dialóg s občanmi, podnikateľmi či seniormi. Baroš prichádza z podnikateľského prostredia.

TRNAVA. Narodil sa v Trnave, detstvo a mladosť prežil na Prednádraží. Branislav Baroš (48) po skončení gymnázia študoval za kňaza, najskôr v Bratislave, neskôr dokonca v Ríme. Pred vysviackou sa však vrátil späť do Trnavy, kde úspešne ukončil štúdium manažmentu priemyselných podnikov na trnavskej MTF. Je druhýkrát ženatý, má štyri dcéry, 17 rokov žil v časti Spiegelsal, momentálne býva už 4 roky v Modranke.

Článok pokračuje pod video reklamou

Braňo Baroš počas svojej pracovnej kariéry vybudoval tri strojárske spoločnosti, rok pracoval ako riaditeľ dopravnej spoločnosti. Sám seba označil za otvoreného človeka, ktorý preferuje slušnosť, úctu a toleranciu. Diskusiu pokladá za nevyhnutnú súčasť každého pokroku a pozitívnej zmeny. Aj to, prečo sa rozhodol kandidovať na primátora, aký má vzťah s tým súčasným a čo by v Trnave zmenil, nám prezradil v nasledujúcom rozhovore.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

V Trnave som sa narodil, prežil väčšinu svojho života a chcel by som, aby bola Trnava pre nás všetkých aj spoločnou budúcnosťou. Preto sme vytvorili občianske združenie Trnava pre každého. Vnímame absenciu reálnej diskusie o dôležitých krokoch vedenia mesta a o jeho fungovaní.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Piešťanský Ekopark vybavuje povolenia, zatiaľ je stále čiernou stavbou Čítajte

O akých napríklad?

Vytvárajú sa rôzne štúdie, projekty, realizujú sa stavby, nezodpovedná finančná politika bez akejkoľvek diskusie s obyvateľmi mesta. Chýba tu reálna koncepcia na všetkých úrovniach nášho života, ktorá by sa realizovala v prospech všetkých Trnavčanov, samozrejme, nie posledný rok pred voľbami.

Nerozbehli ste kampaň príliš neskoro? Vzhľadom na to, že vaše meno je pre väčšinu Trnavčanov zatiaľ veľkou neznámou...

Neznáme meno je v istom zmysle výhodou, pozrime sa napríklad, koľko neznámych mien sedí dnes v mestskom zastupiteľstve a mnohí si túto tradíciu zachovali dodnes. Mňa poznajú ľudia z podnikateľského prostredia, zamestnanci, partneri, ktorí so mnou spolupracovali.

Všetci títo ľudia majú svoje rodiny, priateľov, známych, takže z tohto dôvodu nemám obavy, žeby som mal byť neznámy. V Trnave žijem viac-menej od narodenia, to je ďalšia nemalá skupina ľudí, ktorá ma podporuje. Rok je dostatočná doba na to, aby potrebná väčšina zistila, čo odo mňa môže očakávať.

Čo patrí medzi vaše priority? Na čo sa plánujete zamerať?

V prvom rade chcem vrátiť do mesta slušnosť, súdržnosť a pocit vzájomnej spolupatričnosti. Ich absenciu dnes pociťujeme veľmi intenzívne, a to nielen v rámci Trnavy. Polarizácia, intolerancia a ataky sa z virtuálneho sveta postupne presúvajú do reality. Úcta k ľuďom sa prejavuje aj vhodným oblečením reprezentácie mesta. Dlhodobo zaužívané pravidlá majú svoj význam a ich nedodržiavanie privádza spoločnosť do chaosu.

A v neposlednom rade je našou prioritou vytvárať optimálne riešenia pre dopravu, parkovanie, zeleň, viac času a projektov venovať mládeži a zlepšiť prístup k našim seniorom či úzko spolupracovať s trnavským podnikateľským prostredím.

Čo hovoríte na súčasnú Trnavu? Aká je?

Trnava je v súčasnosti jedným z najkrajších slovenských miest. Treba si však uvedomiť, že to je dôsledok zodpovedného spravovania a vedenia mesta vo dvoch dekádach po Novembri 89. Ak by vtedy neboli vytvorené dobré podmienky rozvoja, ťažko by dnes bolo možné investovať do oddychových zón, cyklistiky a ďalších. Trnava bola a bude vždy bohatá na históriu, na kultúru, na šikovných ľudí.

Čo tu podľa vás funguje?

Veci v zásade fungujú, otázne je len to, za akých podmienok; napríklad či rast mzdových nákladov mestského úradu za posledných 7 rokov o 50 percent znamenal aj zlepšenie jeho služieb na takej úrovni. Podľa mňa nie. Alebo budovanie cyklochodníkov. Z hľadiska prístupu k životnému prostrediu a zdravému životnému štýlu je to skvelá vec, otázkou je, prečo sa to robí tak nesystematicky, bez nadväznej koncepcie na ostatných účastníkov dopravy, prečo sa doprava nerieši komplexne.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany zaevidovali vyše dvetisíc prípadov Čítajte

Alebo ihriská v medziblokoch, úžasná vec pre deti a rodiny. Ale prečo musíme obetovať toľko zdravých stromov, ktoré zasadili naši rodičia, prečo architekti nezakomponujú stávajúcu zeleň do nových projektov?

Naopak, aké negatíva v Trnave pozorujete?

Negatívny dopad na naše mesto má arogantná politika, ktorú súčasné vedenie presadzuje v oblasti dopravy, parkovania, starostlivosti o zeleň, financovania záujmových projektov, opomínania prístupu k starším obyvateľom. Z územného plánu sa stal trhací kalendár bez historickej a jednotnej koncepcie.

Nefunguje ani spolupráca s podnikateľským prostredím a bezpečnostnými zložkami. Za predchádzajúceho vedenia sa na týždennej báze konali porady vedenia mesta s vedením štátnej i mestskej polície. Vyhodnocovala sa priebežná bezpečnostná situácia a prijímali sa potrebné opatrenia, osobitne aj v prípade rizikových podujatí, predovšetkým futbalových zápasov.

Všetci máme v živej pamäti, čo sa dialo na nedávnom zápase Spartaka so Slovanom. Mesto v tomto prípade zaujalo pozíciu mŕtveho chrobáka, ani sa k incidentu nijako nevyjadrilo.

Pokiaľ ide o podnikateľské prostredie, ktoré je zdrojom pracovných príležitostí, práve tam musí mesto mať otvorené dvere pre všetkých. A z viacerých zdrojov viem, že sa to absolútne nedeje.

Prednedávnom ste na tlačovke povedali, že mesto sa musí rozvíjať všestranne a nie iba k prospechu niektorých záujmových skupín. Máte pocit, že súčasná Trnava sa rozvíja len pre niektoré? Pre ktoré?

Primárne som mal na mysli cyklistov, pretože budovanie cyklotrás neraz neprimerane obmedzuje komfort ostatných. Naposledy sme to markantne pocítili na Študentskej, kde bol nový cyklochodník vytvorený z časti vozovky v rozpore s plánom, ktorý mesto pripravilo pred vyše desiatimi rokmi. Ďalším príkladom je Park Janka Kráľa, kde sa postupne upúšťa z ochrany tejto lokality a postupne tam pribúdajú rôzne prevádzky či zástavba.

Poznáte sa s primátorom Bročkom?

Osobne sa nepoznáme. Mal som s ním zopár „výmen“ názorov na sociálnych sieťach, keď ma trápila zapáchajúca Trnávka alebo realizácia niektorých predražených a z môjho pohľadu nevhodných projektov. Riešením problému zo strany primátora bola moja blokácia. Inak vidím náš vzťah ako relatívne neutrálny, nebránim sa osobnému stretnutiu či otvorenej diskusii.

Bročka si vás zablokoval, spomínate si, ktoré projekty ste mu vyčítali?

Zablokoval ma po mojom príspevku k novovybudovanej jedálni pre základnú školu na Bottovej ulici. Moje dve staršie deti túto školu kedysi navštevovali, takže pálčivý problém s absenciou jedálne som vnímal aj osobne.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Reštaurátor: Bazilika v Trnave by potrebovala obnoviť, chýbajú majstri Čítajte

Môj názor však smeroval k inej oblasti – novú jedáleň hodnotím ako pekný samostatný architektonický objekt, ale štýlovo mám osobný problém vnímať jedáleň ako doplnok architektúry pôvodnej budovy základnej školy a zároveň sa pýtam, či naozaj výška finálnej investície zodpovedá tomu, čo tam reálne bolo postavené. A týmto som v očiach pána Bročku asi „prestrelil“.

Je niečo, na čo by ste v prípade úspechu chceli na neho nadviazať?

Je mi sympatický prístup mesta k zdravému životnému štýlu a životnému prostrediu, ale hľadal by som riešenia, ktoré by boli systematické, s nadväznosťou na všetkých obyvateľov, všetky sféry života v našom meste. A, samozrejme, všetko by malo podliehať aspoň minimálnej reálnej diskusii s Trnavčanmi.

A v čom by ste razili inú cestu?

Je toho viac. Každý projekt, zmenu v živote mesta treba riešiť tak, aby nedochádzalo k diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva. Hlavne v oblastiach dopravy, parkovania, budovania cyklotrás, v kultúre, v prístupe k miestnym podnikateľom. Chod mestského úradu si tiež zaslúži hlbší audit, preveriť, čo funguje a čo je zbytočné.

V čom si myslíte, že súčasné vedenie zlyháva?

V komunikácii so štátnou správou. Nestačí prísť na nejaké rokovanie na ministerstvo, urobiť si tam zopár záberov a ihneď ich zverejniť na sociálnych sieťach. Prináša to politické body, ale očakávané riešenia chýbajú. Dôležitá je odbornosť, lebo ak tá chýba, ťažko dosiahnuť zlepšenie. Ďalším aspektom je čerpanie eurofondov. Mesto sa síce prezentuje ako úspešné, ale v tejto oblasti chýbajú konkrétne zdroje, na základe ktorých to je možné reálne vyhodnotiť.

Keď ste spomenuli komunikáciu so štátnou správou, južný obchvat Trnavy – čo by ste spravili vy, aby sa konečne začal stavať?

To je dlhodobý proces, ktorého úspešnosť záleží od splnenia dvoch základných podmienok: prvou je odborná príprava a druhou politická podpora, pretože vieme, že táto agenda nepatrí mestu, ale mesto ju nemôže ignorovať a v záujme svojich obyvateľov musí presvedčiť príslušné zložky, aby jej riešenie považovali za prioritu.

Čo hovoríte na západný obchvat, do ktorého sa pustila radnica?

Nie je to nový nápad, takéto riešenie bolo predmetom úvah ešte pred rokom 1989, išlo o prepojenie Prednádražia s Bratislavskou. Všetci vieme, ako odvtedy zhustla premávka, takže je logické zaoberať sa aj takou možnosťou. Nepovažujem za rozumné trieštiť sily na rôzne projekty tohto typu, keď vlastne ani ten jeden nie je finančne krytý. Vnímam to ako ťah na voličov pred blížiacimi sa voľbami. Zamyslel sa niekto napríklad nad alternatívnym riešením na opačnej strane obchvatu, ísť na Prednádražie cez Kamenný mlyn?

Doprava. Máte plán či víziu, ako by sa dala v Trnave spružniť?

Možnosti sú obmedzené, riešením je rozširovanie ciest, čo je pravý opak ich súčasného zužovania na úkor cyklochodníkov. Kým však nebude k dispozícii ďalší obchvat, nemožno v tejto oblasti očakávať zásadné zlepšenie. Skeptický som aj k systému inteligentných križovatiek, ktorý chce mesto za nemalé peniaze aplikovať. To je systém vhodný do veľkých sídel s niekoľko stotisíc obyvateľmi. V našom meste to budú zbytočne vyhodené peniaze.

A nesmie sa, samozrejme, zabúdať na MHD. Chýbajú vhodné riešenia, ako tento spôsob dopravy zatraktívniť pre obyvateľov.

Parkovanie a nedostatok miest. Ako chcete riešiť túto problematiku? Parkovacie domy? Parkovanie pod zemou?

Súhlasím s filozofiou vytesnenia áut z centier. Musí však aj v tomto existovať rozumné riešenie, pretože toto funguje iba pre mladých, dospelých a zdravých ľudí. Treba ponúkať kompromisné riešenia, kde budeme myslieť na starších ľudí, deti, ktoré chodia na záujmové krúžky či na tunajších podnikateľov.

V centre chýba vhodný parkovací dom. Ako väčší problém vnímam situáciu na sídliskách, riešenie vidím v inštalovaní lacných poschodových parkovísk, čím by sa kapacita parkovacích miest v danej oblasti zdvojnásobila. Pre príklad netreba ísť ďaleko, pozrite si, ako to funguje v Poprade alebo v Prahe.

Čo si myslíte o rezidenčnom parkovaní? Je to správny krok?

Rezidenčné parkovanie má význam v centre mesta. Na sídliskách to nie je ideálny spôsob riešenia. Tam by som preferoval skôr rozširovanie parkovísk o nadzemnú časť a riešenie parkovania aj dopravným značením v prospech vlastníkov priľahlých domov a bytov.

Daňové zaťaženie, ktoré vedeniu mesta vyčítajú mnohí Trnavčania. Primátor Bročka ho ospravedlňuje progresom, ktoré mesto zažíva. Vy by ste to ako riešili?

Nič nie je zadarmo, to všetci vieme. Trnava však bola ešte nedávno jedným z miest s najnižším daňovým zaťažením, teraz je na najvyšších priečkach. Zo záverečných účtov mesta sa dozvieme, že investičný rozpočet bol pred nástupom súčasného vedenia pomerne vo vzťahu k prevádzkovým nákladom podstatne vyšší než v súčasnosti.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Predavačka z Piešťan: Po práci nás vyprevádza SBS-kár Čítajte

Takže v prvom rade treba vyhodnotiť, či tie zvýšené dane znamenajú pre obyvateľov mesta aj adekvátny benefit, alebo väčšina z nich skončí v bezodnej jame spotreby úradníckej mašinérie a realizácie nezmyselných projektov.

Vy by ste boli za zníženie daní? Viete, o koľko?

Momentálna situácia je všade neistá, nerád by som ľuďom sľuboval, čo nebudem vedieť pri súčasnej pandemickej situácii dodržať. Samozrejme, je to náš zámer, ale konkrétnu výšku možno povedať až na základe procesného auditu. Verím, že v tejto oblasti budeme úspešní.

Ktoré sídlisko je vám najbližšie?

I keď som vyrastal na Prednádraží, dlho som žil v centre a v súčasnosti bývam v Modranke, mám rád rovnako každú časť Trnavy. Všade je dobre, všade žijú dobrí ľudia.

Ktoré sídlisko je podľa vás najviac zanedbané?

Nemyslím si, že by mesto robilo rozdiely pri rozvoji jeho jednotlivých častí. Práve na Prednádraží kvôli nájomníkom sociálnych bytov na Tajovského sa však situácia momentálne najviac zhoršuje. Dodržiavať verejný poriadok majú všetci a mesto má nástroje na jeho zabezpečenie, podľa reakcií obyvateľov tejto lokality ich však často nevyužíva.

V akom stave je podľa vás kvalita ciest v Trnave?

V zásade dobrá, rezervy by som určite videl v mestských častiach s rodinnými domami. Treba si však uvedomiť, že mesto nenesie zodpovednosť za stav všetkých ciest na jeho území. V tejto oblasti je nevyhnutná kooperácia s VÚC a Slovenskou správou ciest.

Aký máte názor na City Arenu a na spor, ktorý mala s ňou samospráva?

City Arena výrazne zhodnotila centrum mesta, a to najmä vizuálne v porovnaní s predchádzajúcim stavom štadióna a jeho okolia. Vnímam ho ako imidžovú záležitosť súčasného vedenia mesta, ktoré navyše mohlo oslabiť hodnotu obchodného komplexu pri jeho predaji inému vlastníkovi. Táto otázka sa vynára najmä po tom, čo mesto jednoznačne prehralo súdny spor pre svoje nepremyslené aktivity voči City Arene.

Čo hovoríte na súčasný plat primátora? S akým by ste uspokojili vy?

Plat primátora schvaľuje mestské zastupiteľstvo podľa parametrov určených zákonom. Jeho súčasná úroveň je na maxime týchto možností, čo podľa mňa nie je v poriadku vtedy, ak sa úlohy, ktoré má plniť primátor, nerealizujú na 100 percent, čiže podľa skutočných zásluh.

Samozrejme, pozícia primátora vyžaduje schopného a výkonného manažéra, ktorého dokážu veľké firmy inak ohodnotiť. Primátor je však v prvom rade čestná pozícia. Preto tu nie je dôležitý plat, ale osobný pocit z realizovanej služby. Výška platu by mala odrážať to, ako ma hodnotia poslanci alebo aj obyvatelia.

Odliv Trnavčanov z mesta. Ako by sa ho snažili zastaviť?

Hovorme radšej o poklese počtu obyvateľov, ktorý však nie je spôsobený iba odsťahovaním sa niekam inam. Dlhodobo štatistiky vykazujú viac zomrelých než narodených, rodiny s troma a viac deťmi sú viac-menej raritou. Čiže na tomto stave sa výrazne prejavuje súčasný životný štýl, v ktorom predstavuje väčší počet detí pre mnoho ľudí príťaž.

Dôležitým faktorom je aj finančná sila obyvateľov. Najdôležitejšou otázkou pre primátora teda je, ako ľudí motivovať, že práve v našom meste nájdu najlepšie podmienky, či už na bývanie, alebo na zakladanie väčších rodín.

A ako napríklad?

Možnosťou sú napríklad rôzne benefity pre obyvateľov mesta, zdravé prostredie, viac možností nájsť dobrú prácu a nemusieť za ňou cestovať napríklad do Bratislavy.

Prečo podľa vás ľudia opúšťajú Trnavu?

Ľudia odchádzajú z Trnavy hlavne za lepšou prácou a lacnejším bývaním. Obe tu

absentujú.

Čo hovoríte na lokalitu Kamenný mlyn, ako by sa mala rozvíjať?

Lokalita Kamenný mlyn spája dve nedoriešené oblasti. Jednou je vytvorenie novej zóny na bývanie, kde chýba na počet obyvateľov a atraktivitu kompletná infraštruktúra, pošta, lekáreň, potraviny, miesta na stretanie obyvateľov. Zachraňujú to súkromné akcie, akou je napríklad polyfunkčný objekt s reštauráciou.

Mesto v tomto smere zlyháva na plnej čiare. Ďalšou oblasťou je rekreačná zóna – park, kúpalisko, rybníky, kde mesto investovalo minimum úsilia a financií na jej zatraktívnenie. Namiesto toho investovalo vysoké sumy do vytvorenia nových oddychových zón, ktoré sú ťažko dostupné a ďaleko od bývania našich obyvateľov.

Aký osud by si podľa vás zaslúžili Pracháreň či kino Hviezda?

Nepochybne obe patria k histórii a koloritu Trnavy a bude treba pre ne hľadať čo najlepšie využitie. Kino Hviezda prešlo obnovou ešte za predchádzajúceho vedenia mesta. Vidím v ňom širšie využitie pre akcie škôl, škôlok, záujmových zoskupení či samotného mesta.

A čo Pracháreň v centre?

Je veľmi smutné, že tento objekt stále neslúži verejnosti. Jediné, čo súčasné vedenie mesta dokázalo, je vypracovať a na sociálnych sieťach pre zvýšenie svoje popularity prezentovať predraženú štúdiu. O tom, že sľúbené „nórske fondy“ na jej realizáciu nebudú, už nikoho nestihlo informovať.

Ako by ste naložili s bývalým rušňovým depom a ďalšími opustenými závodmi na periférii Trnavy?

Predpokladám, že nebude jednoduché tieto objekty majetkovoprávne vysporiadať. Ak by sa to podarilo, mohli by sa stať komunitnými kultúrnymi centrami, aby sa zaujímavé podujatia nekonali iba v centre mesta, ale aj mimo neho.

Ktoré miesto v Trnave je pre vás srdcovou záležitosťou? A prečo?

Je to asi malý Kostolík sv. Heleny na začiatku pešej zóny. Nikde v Trnave nenájdem takú pokojnú atmosféru na osobné pookriatie, na vnútorný relax ako práve v interiéri tohto staručkého chrámu. A posledné roky ako obyvateľ Modranky podobné pocity prežívam pri prechádzkach popri potoku Trnávka.

Posledná otázka sa týka súčasnej pandémie. Ste zaočkovaný? Ako vnímate súčasné opatrenia a obmedzenia? Ako sa k nim staviate? Čo by mohlo podľa vás Covid-19 poraziť?

Covid-19 je téma, ktorá v súčasnosti najviac rezonuje v živote každého z nás a zároveň asi najviac polarizuje túto spoločnosť. V tíme Trnava pre každého sú ľudia tak očkovaní, ako aj neočkovaní. Akokoľvek by som na túto osobnú otázku odpovedal, polovica čitateľov bude vždy na druhej strane brehu. A toto nie je naším cieľom. My chceme ľudí spájať, nie rozdeľovať. Nie som lekár ani epidemiologický odborník, som manažér v oblasti strojárstva, nedokážem povedať, čo môže Covid-19 poraziť. Možno zodpovednosť, úcta k človeku, životu, vzájomný rešpekt.