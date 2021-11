Hlasujte za svojho favorita!

Pomaly ale isto sa blížime v súťaži MY Dieťa titulky do finále. Podporte svojho favorita aj Vy!

MY Trnavské noviny a MY Týždenník pre Záhorie prišli aj tento rok so súťažou MY Dieťa titulky.

Prvé fotky detičiek sú už zverejnené v novinách a prichádzajú aj prvé hlasy. Zapojili ste sa už do súťaže? Ešte nie? Je čas to zmeniť!

Pošlite fotku Vášho dieťaťa, vnúčat, súrodencov na tatiana.mitasova@petitpress.sk a zapojte sa do súťaže o skvelé ceny.

Hlasovať môžete pomocou kupónov uverejnených v novinách.

POZOR!

Pri zakúpení ročného predplatného získate 50 hlasov pre Vaše dieťa.

Pri zakúpení polročného predplatného získate 25 hlasov pre Vaše dieťa.

Predplatné si treba prísť zakúpiť do redakcie MY Trnavské noviny na Rázusovej 7 v Trnave alebo poslať email na tatiana.mitasova@petitpress.sk

Viac info na: https://mytrnava.sme.sk/c/22765759/dieta-titulky-je-opat-tu-v-hre-su-skvele-ceny.html