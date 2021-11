Prechod k mužom je náročný. Hráči nesmú zanevrieť na futbal hneď v úvode

Tréner dorastu Jaslovských Bohuníc na výsledky príliš nepozerá.

J. BOHUNICE. Kým jesenným majstrom dorasteneckej súťaže v trnavskej časti je Cífer, v tej piešťansko-hlohoveckej zatiaľ obsadili líderskú pozíciu Jaslovské Bohunice.

Na päty im však „šliapu“ Šúrovce, ktoré majú rovnaký počet bodov, no len o niečo horšie skóre. Zvyšok tímov má na nich výraznú bodovú stratu o dvadsať a viac bodov. Dorast v Jaslovských Bohuniciach trénersky vedie Martin Čmehil.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podobne ako aj v iných kluboch, ani Jaslovské Bohunice nepracujú len s domácimi hráčmi.

„Hráme síce za Jaslovské Bohunice, ale káder je zložený aj z hráčov Kátloviec, Dechtíc, Naháča či Trnavy, dokonca prejavujú záujem hrať v našom tíme aj ďalší chalani, ktorí sa k nám počas zimy alebo nasledujúcej sezóny pridajú. Výhodou je, že sme dali dokopy dobrú partiu, ktorá je súdržná aj napriek tomu, že ide o chlapcov z viacerých obcí,“ objasnil zloženie svojho tímu tréner Čmehil.

Najlepší útok

Zo štrnástich zápasov si dorastenci Jaslovských Bohuníc pripísali dvanásť víťazstiev, jednu remízu a jednu prehru, a to práve s už spomínanými Šúrovcami. Okrem toho tím zdobí skvelý útok, v ktorom má na konte 55 nastrieľaných gólov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: LANÁK: Ďalšia vlna, počas ktorej by chlapcom zakázali hrať, by znamenala koniec dedinského futbalu Čítajte

Pod dvadsať z nich sa podpísal Dominik Kadlečík, ktorý po jesennej časti kraľuje tabuľke strelcov.

„Čo sa týka tabuľky, je vidieť, že výsledky sú dobré. Zamerali sme sa na kvalitný tréningový proces, snažíme sa hrať pekný kombinačný futbal a nielen nakopávať lopty. Chcem, aby spolu chalani vychádzali na ihrisku, ale aj mimo kabíny, aby sme boli dobrá partia, pretože len tak môžeme napredovať,“ pokračoval.

Prečítajte si tiež:​​​

Prečítajte si tiež:​​​ Klub v Šulekove postupne naberá na sile Čítajte

Spojené dorastenecké družstvo funguje v Jaslovských Bohuniciach už druhú sezónu. Prvotnou myšlienkou bolo vytvoriť spoločné družstvo s Kátlovcami, neskôr sa pridávali aj hráči z okolitých obcí, ako napríklad z Dechtíc, odkiaľ tréner Čmehil pochádza. Kým minulú sezónu tím pôsobil v trnavskej skupine dorasteneckej ligy, v tej aktuálnej je súčasťou piešťansko-hlohoveckej časti.

„Vedenie klubu rozhodlo, že v tomto ročníku sa prihlásime do B skupiny. Je to pre nás výhodné hlavne z hľadiska cestovania, keďže v tejto skupine nemáme súperov príliš ďaleko. Napriek tomu, že sme v súťaži noví, nie je pre nás neznámou, s mnohými súpermi sme sa stretli už v príprave,“ pokračoval tréner, ktorý dodal, že situáciu v druhej skupine príliš nesleduje, no s týmito tímami sa budú chcieť konfrontovať počas zimnej prípravy.

Na tabuľku príliš nepozerá

Najväčším rivalom Jaslovských Bohuníc sú Šúrovce, medzi nimi bude pravdepodobne boj o prvenstvo až do konca sezóny.

„Nemôžem povedať, že tímy v súťaži