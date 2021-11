Mesto určilo ďalšiu zónu spoplatneného parkovania

Zaviesť ju majú od marca budúceho roka.

TRNAVA. Novú rezidentskú zónu s názvom R2, do ktorej budú patriť vnútrobloky po oboch stranách Spartakovskej ulice chce zaviesť od marca budúceho roka mesto Trnava.

Článok pokračuje pod video reklamou

V súvislosti s tým zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré mení a dopĺňa VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Rokovať o ňom budú trnavskí mestskí poslanci na decembrovej schôdzi. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Zvýhodnenie pre obyvateľov s trvalým pobytom

Navrhovaná zóna R2 na Spartakovskej ulici zahŕňa zhruba 600 bytov. „Parkovacie miesta v zóne sú prioritne určené na parkovanie pre tamojších obyvateľov. Rovnako ako v R1 na Ulici Ľudmily Podjavorinskej sú obyvatelia s trvalým pobytom v rezidentskej zóne zvýhodnení.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V Trnave pribudnú stovky nových stromov. Mesto ich chce vysadiť do konca roka Čítajte

Oplatí sa im zakúpiť parkovaciu kartu – za prvé auto v domácnosti na rok zaplatia iba jedno euro, druhé ich vyjde 99 eur. Zóna R2 bude rovnako ako R1 spoplatnená nonstop, pretože Spartakovská aj sídlisko Ľudmily Podjavorinskej sú zaťažené parkujúcimi vozidlami v dennom i nočnom čase počas celého týždňa,“ informovala hovorkyňa.

Možnosti parkovania v lokalite rozšíri aj doplnenie parkovacej zóny B. Podľa návrhu by do nej po novom mali patriť aj nedávno vybudované parkovisko pred hlavným vchodom do mestského zimného štadióna a parkovacie miesta na pozdĺžne státie na Spartakovskej ulici.

„Súčasťou tejto zóny je už od 1. augusta aj parkovisko pred obchodom Billa, avšak regulácia v ňom ešte nebola spustená. Parkovanie tu bude spoplatnené po ukončení výstavby a vyznačení parkovacích miest,“ informovala Majtánová.

Regulácia je správny krok

Zóna B slúži ako možnosť lacného parkovania napríklad pre ľudí dochádzajúcich do Trnavy, ktorí potrebujú parkovať v blízkosti centra, a tiež pre návštevy obyvateľov priľahlých zón R1 a R2.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Do nákupných centier iba očkovaní alebo po covide, pozrite si prehľad návrhov Čítajte

Hodina parkovania tam pri platbe cez webovú aplikáciu datamesta.trnava.sk stojí 20 centov, víkendy sú zdarma. Výška poplatkov za parkovanie v R2 bude rovnaká ako v R1 pri všetkých druhoch platieb.

„Za necelý polrok regulácie parkovania sa na Podjavorinskej znížil počet parkujúcich áut zo 170 až 200 na 150 počas noci a približne 100 cez deň. Vďaka jasným pravidlám zvýhodňujúcim Trnavčanov už domáci nemajú problém kedykoľvek v mieste bydliska zaparkovať.

Dáta ukazujú, že regulácia statickej dopravy je správny krok a preto budeme postupne zavádzať ďalšie rezidentské zóny,“ doplnil primátor Trnavy Peter Bročka.