Slovensko je opäť zelenšie – pribudlo 500 stromov a odbudlo 500 kg odpadkov

Spájanie síl pre zelenší a zdravší svet naokolo sa týka nás všetkých. Počíta sa každá dobrá snaha. Svojím dielom práce sa rozhodli pomôcť aj v poisťovni KOOPERATIVA. Takmer 450 jej zamestnancov po celom Slovensku vysadilo spoločne viac ako 500 stromov a kríkov a odľahčilo prírodu o pol tony odpadkov.

Dobrovoľnícka akcia, ktorá sa konala koncom októbra v 35 mestách a obciach Slovenska, bola súčasťou už tradičného jesenného projektu poisťovne KOOPERATIVA Social Active Day. „Už niekoľko rokov sa snažíme aktívne zapájať kolegyne a kolegov z pobočiek aj centrály našej poisťovne do prospešných aktivít so zámerom zlepšovať a chrániť svet, v ktorom všetci spoločne žijeme. Sme hrdí na to, že od tohto roka zanechávame v regiónoch Slovenska ešte výraznejšiu zelenú stopu,“ povedala hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová a ďalej vysvetľuje: „K dlhoročnému projektu Social Active Day, v rámci ktorého organizujeme revitalizáciu a čistenie verejných priestorov, pribudol aj Zamestnanecký Ekogrant Sad, financovaný zo zdrojov našej novozaloženej nadácie. Naši kolegovia z neho mohli požiadať o grant a získať tak navyše finančnú podporu aj na dodatočné, vlastné nápady, skrášľujúce okolie vo svojom meste či obci.“

Oživenie zanedbaného parku, obnova lavičiek, oplotenia, vyčistenie potoka či výsadba stromov a kríkov – to sú príklady aktivít, ktoré prebiehali vďaka zapojeniu takmer 450 dobrovoľníkov, zamestnancov Kooperativy naprieč regiónmi Slovenka. Finančný príspevok získalo s týmto zámerom z Nadácie KOOPERATIVA 30 prihlásených komunitných projektov, s ktorými prišli iniciatívne samotní zamestnanci. „Naším dlhodobým cieľom je prispievať k rozširovaniu zelených máp v mestách a obciach cez revitalizáciu, výsadbu a odľahčovanie verejných priestranstiev od rokmi nahromadeného odpadu. Všetkých v Kooperative nás spája dobrý pocit, že sa nám tentokrát spoločne podarilo po celom Slovensku vlastnými rukami vysadiť viac ako 500 stromov a kríkov a vyzbierať 500 kg odpadkov z prírody, ktoré by tam inak ostali a ďalej ju znečisťovali,“ hovorí Silvia Nosková Illášová, ktorá pôsobí zároveň aj ako správkyňa novej Nadácie KOOPERATIVA.

Ročne ušetria 12 ton papiera

Aktivity v oblasti ochrany životného prostredia a podpory udržateľnosti, ktoré sa stali jedným z pilierov angažovania sa novozaloženej nadácie, nadväzujú na už rozbehnutú prácu Kooperativy a jej posúvanie sa smerom ku stále zelenšej poisťovni. „Vďaka digitalizácii procesov uzatvárame už 85 % zmlúv elektronicky, čím šetríme ročne v priemere už 12 ton papiera. V rámci našich prevádzok odoberáme stále vo väčšej miere zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov. Našich aktivít v tomto smere bude stále pribúdať, pretože v nich vidíme zmysel aj nevyhnutnosť pre našu budúcnosť,“ uzatvára Silvia Nosková Illášová.

