Už vybrali najlepší návrh na obnovu Štefánikovej ulice

Návrh počíta so Štefánikovou ulicou ako pešou zónou, vjazd by tam bol umožnený len rezidentom a obslužnej doprave.

TRNAVA. V architektonickej súťaži návrhov na riešenie obnovy Štefánikovej ulice v Trnave hodnotiaca komisia rozhodla o neudelení prvej ceny. Druhým miestom ocenila návrh kolektívu spoločnosti Atelier Duma – Living Gardens.

Článok pokračuje pod video reklamou

Oslovia ich

Táto spoločnosť bude podľa hovorkyne trnavskej radnice Veronika Majtánová oslovená na rokovacie konanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Výsledkom má byť zmluva o dielo na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na obnovu Štefánikovej ulice, ktorá je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. V rozpočte mesta na rok 2022 je na projektovú dokumentáciu vyčlenených 50-tisíc eur.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Odpad pod zemou vyjde viac. Trnava masívne pokračuje s premenou stojísk Čítajte

Najlepšie hodnotený návrh počíta so Štefánikovou ulicou ako pešou zónou, vjazd by tam bol umožnený len rezidentom a obslužnej doprave. Ráta tiež so stromoradím po oboch stranách ulice, priestormi pre terasy reštaurácií a na niekoľkých miestach z tzv. piazzettami, teda malými námestíčkami. Pred budovou štátneho archívu by mala byť fontána s prvkami na sedenie.

Je prijateľný

Hodnotiaca komisia označila za diskutabilnú navrhovanú dlažbu v strednej časti ulice, ale aj zvýraznenie vjazdov do jednotlivých objektov. Z hľadiska princípov pamiatkovej ochrany je podľa komisie návrh prijateľný.

Spojením Hlavnej, ktorá je už dávno pešou zónou, a Štefanikovej ulice má podľa plánov radnice vzniknúť atraktívny dlhý mestský bulvár, ktorý podstatne zvýši úroveň kvality verejného priestoru centra. Odhadovaná cena obnovy Štefánikovej ulice je 2,4 milióna eur, do rozpočtu mesta sa podľa primátora Petra Bročku dostane najskôr v roku 2023.