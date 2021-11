Vodičov čakajú obmedzenia. Na diaľnici bude úzávera

Dôvodom je modernizácia informačných systémov a portálových konštrukcií.

TRNAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v rámci projektu modernizácie diaľnice D1 Trnava - Horná Streda upozorňuje motoristickú verejnosť na obojsmernú úplnú uzáveru D1 v tomto úseku začínajúcu sa nedeľou (13. novembra).

Dôvodom je modernizácia informačného systému diaľnice a portálových konštrukcií. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Obmedzenie sa týka obdobia 13. novembra až 14. novembra do 6.00 h, následne 14. novembra od 23.00 h do 15. novembra do 6.00 h. A ďalej od 19. novembra do 23.00 h do 19. decembra do 6.00 h, pričom práce budú vykonávané len v noci počas piatkov, sobôt a nedieľ od 23.00 do 6.00 h.

Obchádzková trasa v smere od Piešťan povedie po ceste II/499 do Vrbového, následne po ceste II/504 do Dechtíc, ďalej cestou II/560 do Trnavy, s pokračovaním na obchvat Trnavy I/51 a po ceste R1 po diaľničnú križovatku Trnava a opačne.

V smere od Hlohovca na cestu II/513 po Trebatice s pokračovaním po I/61 až do Trnavy a následne na obchvat Trnavy I/51 a po ceste R1 po diaľničnú križovatku Trnava. To isté platí aj v opačnom smere.