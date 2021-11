Dlhé rady pred očkovacím centrom v Trnave by už nemali byť

Uplynulú sobotu sa na sociálnej sieti objavilo viacero záberov dlhého radu čakajúcich pred VOC na Sibírskej ulici.

TRNAVA. Počas nadchádzajúceho víkendového očkovania vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v Trnave by sa už nemali vytvárať dlhé rady nespokojných čakateľov, ako to bolo v sobotu (6. 11.). Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako organizátor vakcinácie robí opatrenia, aby bolo plynulé a ľudia strávili pred VOC iba nevyhnutný čas. Uviedol to pre TASR predseda TTSK Jozef Viskupič.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Počet prípadov v kraji stúpol za týždeň o vyše tisíc Čítajte

Uplynulú sobotu sa na sociálnej sieti objavilo viacero záberov dlhého radu čakajúcich pred VOC na Sibírskej ulici. Ohlásené bolo očkovanie od 8.00 h pre registrovaných a od 14.00 h aj pre neregistrovaných záujemcov o vakcínu. „Pri očkovaní nastal časový sklz, avšak súvisel s faktormi, za ktoré ako prevádzkovateľ VOC nezodpovedáme,“ uviedol Viskupič.

Pred centrum totiž prišli nielen registrovaní záujemcovia, ale v im neurčenom čase aj mnohí neregistrovaní. „Aj napriek tomu sme sa snažili očkovať v rovnakom pomere registrovaných a neregistrovaných,“ uviedol ďalej Viskupič. Čakanie predĺžili i formuláre. Na webovej stránke Národného centra zdravotníckych informácií (NZCI) neboli v sobotu formuláre k tretej dávke a tie, ktoré ľudia priniesli, sa museli na mieste všetky prepisovať. Predseda TTSK dodal, že na ich webovej stránke uverejňujú na tento víkend všetky formuláre.

Očkujú vakcínami od Pfizeru aj Moderny

Písali sme

Písali sme Predavačka z Piešťan: Po práci nás vyprevádza SBS-kár Čítajte

Dlhodobým cieľom TTSK je podľa neho zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 čo najviac záujemcov v čo najkratšom čase. „Nie je však v našich silách ani schopnostiach odhadnúť, či bez registrácie príde desať alebo 1000 ľudí. V snahe minimalizovať dobu čakania sme rozhodli, že neregistrovaných ľudí, ktorí prídu v v inom ako vyhradenom čase, do VOC nevpustíme. Práve to sme v sobotu robiť nechceli, no predĺžilo sa čakanie,“ upozornil Viskupič.

Pred blížiacim sa víkendom je TTSK v kontakte s ministerstvom zdravotníctva a NZCI, ktoré je zodpovedné za posielanie SMS pozvánok. „Vyzývame ľudí, aby sa vopred na očkovanie registrovali a prišli iba na stanovený čas, a nie oveľa skôr, apelujeme tiež, aby si formuláre vytlačili a vyplnili doma, čo je v záujme skrátenia čakacích dôb,“ dodal predseda TTSK.

Počas soboty zaočkovali vo VOC na Sibírskej 83 ľudí prvou dávkou, šiestich druhou a 1582 treťou dávkou vakcíny od Pfizer/BionTech a tiež 45 prvou, 14 druhou a 743 treťou dávkou vakcíny od Moderny. V nedeľu (7. 11.) podali 1645 vakcín od Pfizer/BionTech, z nich 1521 bolo tretích dávok, a 42 vakcín od Moderny.