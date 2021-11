Radnica chce bývalý detský domov

Radnica už rokuje s rezortom práce o zámene za stavebné pozemky na Rekreačnej ulici.

TRNAVA. Mesto Trnava chce problém s nedostatkom miest v materských školách na sídlisku Prednádražie riešiť získaním objektu bývalého detského domova na Ulici Kornela Mahra, ktorý patrí štátu. Informoval o tom primátor Peter Bročka s tým, že už rokujú s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny o zámene za stavebné pozemky na Rekreačnej ulici.

„Získali by sme nehnuteľnosť bez toho, aby sme museli vynaložiť peniaze za nákup. Pre nás je tento priestor ideálny z viacerých dôvodov. Jedným je to, že je pripravený na pripojenie k susediacej materskej škole,“ povedal Bročka.

Štyri pozemky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si má určiť štyri stavebné pozemky, ktoré by v budúcnosti využil na vytvorenie zázemia pre deti v zariadeniach rodinného typu. V prípade dohody budú podľa Bročku vypracované na nehnuteľnosti znalecké posudky. Ak by sa ceny nehnuteľností odlišovali, jedna zo strán by rozdiel doplatila.

„Pre mňa je výhoda to, že nemusím investovať do získania nehnuteľnosti peniaze,“ dodal primátor Bročka. Zámena je podľa neho výhodné riešenie pre obe strany. O tom, koľko miest pre predškolákov by v objekte mohlo pribudnúť bude podľa neho možné hovoriť až vtedy, keď ho bude samospráva vlastniť. Keďže je niekoľko rokov nevyužívaný, bude si vyžadovať určitú rekonštrukciu.

Málo miest

Na nedostatok miest v materských školách na Prednádraží upozornil na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Matej Lančarič. Situácia sa podľa neho bude ďalej zhoršovať, pretože v blízkosti sídliska je naplánovaná ďalšia výstavba rodinných aj bytových domov.

Na druhom konci mesta by problém s kapacitami v materských školách mala vyriešiť rekonštrukcia budovy na Spojnej ulici, ktorá už prebieha. Nová materská škola s piatimi triedami a kapacitou približne sto detí bude k dispozícii na budúci rok v septembri.