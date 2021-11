Od júna sú za mrežami, dvojica má na svedomí aj ďalší výbuch bankomatu

Dvaja mladí muži sú od júna vo väzbe.

2. nov 2021 o 16:07 Peter Briška

TRNAVA. Polícii sa podarilo vyriešiť aj ďalší prípad výbuch bankomatu, tentokrát v obci Topoľníky. Dvaja muži vo veku 31 a 27 rokov sú od júna vo väzbe za podobný skutok.

"Polícia intenzívne pracovala na prípade z konca minulého roka. Náročnou analýzou kamerových záznamov a vyhodnocovaním všetkých dôkazov, sa kriminalistom nakoniec podarilo páchateľov pokusu o krádež stotožniť," popísala Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície.

Pri vyšetrovaní výrazne pomohli aj experti na antropológiu, ktorí dokázali mužov spoznať podľa ich postáv a pohybu.

K explózii došlo v decembri minulého roka v obci Topoľníky. Dvaja muži mali po predchádzajúcej dohode prísť na aute VW Passat k miestnemu kultúrnemu domu.

"Ich cieľom bol obsah bankomatu, ktorý bol umiestnený na vonkajšej stene tejto budovy. Vpustili doň výbušnú zmes z plynových bômb a túto na diaľku odpálili. Pri výbuchu poškodili nielen bankomat, ale aj samotný kultúrny dom," popísala Antalová.

Rozbili sklenené dvere a vošli do budovy, k zadnej časti bankomatu. K samotnému trezoru sa však už nedokázali dostať, preto z miesta odišli na prázdno. Poškodením bankomatu a steny spôsobili celkovú škodu takmer 17 tisíc eur.

Policajný vyšetrovateľ ich oboch na základe dôkazov obvinil z obzvlášť závažného zločinu krádeže v súbehu so zločinom poškodzovania veci.

"Obvinení mali po vzájomnej dohode prísť 12. januára, krátko po 04.00 h ráno do obce Štvrtok na Ostrove, na požičanom aute VW Passat. To pristavili k miestnej predajni potravín s bankomatom. Do bankomatu vpustili výbušnú zmes z plynovej bomby a túto na diaľku odpálili," popísala Zlatica Antalová, krajská hovorkyňa polície. Silná explózia, ktorá vyľakala domácich, poškodila nielen bankomat, ale aj budovu, v ktorej bol umiestnený.

Spolu ušli

"Jeden z nich vošiel do obchodu a z vybuchnutého bankomatu zobral všetky kazety s hotovosťou a z miesta činu spoločne ušli. Páchatelia si z krádeže odniesli niekoľko sto tisíc eur," dodala hovorkyňa.

Spôsobili aj ďalšie škody, tie na majetku vyčíslili na viac ako 28 000 eur.

Policajti na objasnení vykradnutého bankomatu začali intenzívne pracovať. Na mieste činu sa podarilo kriminalistom zaistiť viacero významných dôkazov, ktoré nakoniec domohli spolu s ďalšími operatívnymi informáciami usvedčiť osoby.

"Z policajného vyšetrovania je zatiaľ zrejmé, že osoby sa poznali a na krádež sa vopred pripravovali. Z protiprávnej činnosti ich usvedčili nakoniec aj tri domové prehliadky v meste Galanta a v obci Jelka," popísala hovorkyňa.

Peniaze i vozidlo

Policajti pri nich našli a zaistili peniaze, vozidlo VW Passat, ktoré páchatelia použili, ďalej tlakové nádoby a takzvané zastavovacie ježe.

"Pri služobnom zákroku došlo, z dôvodu bezpečnosti zasahujúcich policajtov, k usmrteniu dvoch psov bojových plemien. Vyšetrovateľ ich spoločne obvinil a zároveň spracoval podnet na návrh na ich väzobné stíhanie," potvrdila Antalová.

Do rozhodnutia súdu zostane dvojica za mrežami, v prípade dokázania viny im hrozí až 15 rokov za mrežami. Polícia v súvislosti s osobami preveruje aj ďalšie prípady.